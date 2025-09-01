19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів — фон дер Ляєн
Держави-члени Євросоюзу оформили заявки на отримання кредитів SAFE для оборонного виробництва на всю суму, передбаченою програмою, а саме 150 млрд євро.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
19 Member States, including Latvia, have requested support via our SAFE Defence instrument.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2025
I’m pleased to announce that we have reached full subscription of SAFE.
The whole €150 billion.
This is a European success. https://t.co/KlZRIPzNGJ
«19 держав-членів, включаючи Латвію, звернулися за підтримкою через наш інструмент SAFE Defence. Я рада повідомити, що ми досягли повної суми підписки (на кредити в рамках, — ред.) SAFE», — сказано в повідомленні.
Мова йде про 150 мільярдів євро.
«Це європейський успіх», — підкреслила очільниця Єврокомісії.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 27 травня затвердила регламент щодо створення нового фінансового інструменту «Безпекова ініціатива для Європи» (SAFE). Цей механізм передбачає залучення до €150 млрд для інвестування в оборонну промисловість країн-членів ЄС.
SAFE спрямований на фінансування масштабних і термінових інвестицій у Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Його мета — нарощування виробничих потужностей, забезпечення своєчасної наявності оборонного обладнання, усунення прогалин у спроможностях і підвищення загальної обороноздатності ЄС.
