19 країн-членів ЄС візьмуть кредити SAFE на €150 мільярдів — фон дер Ляєн

Держави-члени Євросоюзу оформили заявки на отримання кредитів SAFE для оборонного виробництва на всю суму, передбаченою програмою, а саме 150 млрд євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

19 Member States, including Latvia, have requested support via our SAFE Defence instrument.



I’m pleased to announce that we have reached full subscription of SAFE.



The whole €150 billion.



This is a European success. https://t.co/KlZRIPzNGJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2025

«19 держав-членів, включаючи Латвію, звернулися за підтримкою через наш інструмент SAFE Defence. Я рада повідомити, що ми досягли повної суми підписки (на кредити в рамках, — ред.) SAFE», — сказано в повідомленні.

Мова йде про 150 мільярдів євро.

«Це європейський успіх», — підкреслила очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 27 травня затвердила регламент щодо створення нового фінансового інструменту «Безпекова ініціатива для Європи» (SAFE). Цей механізм передбачає залучення до €150 млрд для інвестування в оборонну промисловість країн-членів ЄС.

SAFE спрямований на фінансування масштабних і термінових інвестицій у Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Його мета — нарощування виробничих потужностей, забезпечення своєчасної наявності оборонного обладнання, усунення прогалин у спроможностях і підвищення загальної обороноздатності ЄС.

