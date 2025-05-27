Рада ЄС затвердила створення фонду на €150 млрд для інвестицій в оборону: що це дасть Україні — Finance.ua

Рада ЄС затвердила створення фонду на €150 млрд для інвестицій в оборону: що це дасть Україні Вчора 15:28

Рада ЄС затвердила створення фонду на €150 млрд для інвестицій в оборону: що це дасть Україні

Рада Європейського Союзу 27 травня затвердила регламент щодо створення нового фінансового інструменту «Безпекова ініціатива для Європи» (SAFE). Цей механізм передбачає залучення до €150 млрд для інвестування в оборонну промисловість країн-членів ЄС.

Про це йдеться на офіційному сайті Ради ЄС.

SAFE спрямований на фінансування масштабних і термінових інвестицій у Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Його мета — нарощування виробничих потужностей, забезпечення своєчасної наявності оборонного обладнання, усунення прогалин у спроможностях і підвищення загальної обороноздатності ЄС.

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Крім того, SAFE сприятиме підтримці України, надаючи її оборонній промисловості можливість брати участь у програмі з самого початку.

Через SAFE ЄС надаватиме до €150 млрд у вигляді довгострокових позик із конкурентними ставками, які розподілятимуться за заявками країн-членів на основі їхніх національних планів. Позики підлягатимуть поверненню країнами-отримувачами.

Фінансування в рамках SAFE охоплюватиме дві категорії оборонної продукції:

Категорія 1: боєприпаси, ракети, артилерійські системи, наземні бойові спроможності та їхні допоміжні системи (включно з екіпіруванням і стрілецькою зброєю), захист критичної інфраструктури, кібербезпека, військова мобільність і протимобільність.

Категорія 2: системи протиповітряної та протиракетної оборони, надводні й підводні морські спроможності, дрони та антидронові системи, стратегічні спроможності (зокрема стратегічне авіаперевезення, дозаправка в повітрі, системи C4ISTAR), космічні активи й послуги, захист космічних активів, штучний інтелект і засоби радіоелектронної боротьби.

Продукція категорії 2 підлягатиме суворішим умовам, які вимагають від підрядників здатності самостійно розробляти, адаптувати та вдосконалювати конструкцію оборонних продуктів.

Участь України та інших країн

SAFE передбачає співпрацю з третіми країнами. Україна та держави ЄЕЗ-ЄАВТ матимуть статус, аналогічний до країн-членів ЄС, що дозволить їм брати участь у спільних закупівлях і постачати продукцію своєї оборонної промисловості.

Програма також відкрита для країн-кандидатів на вступ до ЄС, потенційних кандидатів і держав із угодами про партнерство у сфері безпеки й оборони, наприклад, Великої Британії. SAFE допускає укладення додаткових двосторонніх або багатосторонніх угод для розширення умов участі таких країн.

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