Німеччина суттєво збільшить витрати на оборону — Finance.ua
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Німеччина суттєво збільшить витрати на оборону

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається зробити армію ФРН найсильнішою в Європі на тлі загрози з боку росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Глава уряду вперше публічно висловився про витрати на оборону до 5% німецької економіки.
«Ми рухаємося до зобов’язання виділяти 3,5% відповідно до квоти НАТО на військові закупівлі, а також додаткові 1,5% на інфраструктуру, що має військове значення. Ці 1,5% мають спрямовуватися на мости або дороги для транспортування», — заявив Мерц у середу в Берліні під час заходу, організованого німецькою лобістською будівельною групою.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок, 20 травня, в Брюсселі повідомив, що Берлін планує поступово збільшувати оборонний бюджет на кілька мільярдів євро, або на 0,2 відсоткових пункти щорічно, впродовж наступних п’яти-семи років.
«Йдеться не про 5% вже цього року. Найважливіше — це розпочати і виконати вимоги НАТО», — сказав Пісторіус журналістам.
Минулого тижня у парламенті в Берліні Мерц заявив, що пріоритетом уряду є перетворення збройних сил Німеччини на найсильнішу звичайну армію Європи для протидії загрозі з боку росії. Однак до середи він утримувався від озвучення конкретної цифри підвищення видатків.
Видання нагадало, що така заява Мерца пролунала через два дні після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним, яка не принесла конкретного прогресу у справі завершення війни в Україні.
Багато європейських лідерів сприйняли заяви Трампа після цієї розмови як спробу дистанціювати США від конфлікту, що вже стало поштовхом для збільшення оборонних витрат у регіоні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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