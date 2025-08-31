Найкращі країни ЄС для працевлаштування українських біженців — Finance.ua

Найкращі країни ЄС для працевлаштування українських біженців
Працевлаштування для українців за кордоном стає важливою частиною адаптації в нових умовах. І в більшості країн ЄС офіційно працюють від 40% до 60% біженців, що отримали тимчасовий захист. Водночас далеко не всі громадяни задоволені умовами праці та виплатами, які пропонують роботодавці.
visitukraine. today розповідає, у яких країнах та містах ЄС найкращі умови працевлаштування для біженців з України.
Найкращі країни ЄС для працевлаштування українських біженців
Польща
Польща залишається однією з найзручніших країн для працевлаштування українців.
Українці, які мають статус тимчасового захисту (статус UKR) або перебувають у країні на інших законних підставах (віза, безвізовий режим, карта побиту), мають спрощений доступ до ринку праці.
Для їх легального працевлаштування в Польщі роботодавцю достатньо лише повідомити місцеве управління праці.
Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐
З 2025 року процедура подачі документів на дозвіл роботи стає повністю електронною, що дозволяє уникнути тривалої та складної процедури отримання дозволу на роботу.
Німеччина
Українці, які мають дозвіл на проживання з відповідним записом, можуть працювати без додаткового дозволу. Цей запис вноситься в документ, що засвідчує право на перебування, і дозволяє займатися оплачуваною роботою в Німеччині.
Таким чином, українцям не потрібно отримувати окремий дозвіл від Федерального агентства зайнятості. Достатньо лише отримати статус тимчасового захисту, який надає право на легальне проживання та роботу.
Нідерланди
Тут українці можуть працювати як наймані працівники без дозволу на роботу (tewerkstellingsvergunning, TWV).
Роботодавець, який бере на роботу українського біженця, повинен лише повідомити про це Агентство страхування працівників (UWV).
Українці з тимчасовим захистом мають ті самі трудові права, що й громадяни Нідерландів, враховуючи право на мінімальну заробітну плату, відпустку та безпечні умови праці.
Франція
У Франції особи, які отримали тимчасовий захист, мають право негайно приступити до роботи. Цей статус надає можливість легального працевлаштування у Франції без додаткових дозволів.
Для пошуку роботи українцям надають допомогу державна служба зайнятості France Travail (раніше Pôle emploi) та інші організації. Вони допомагають із супроводом, складанням резюме та пошуком вакансій.
Також пропонуються безкоштовні курси французької мови, що сприяє швидшій інтеграції на ринку праці.
Норвегія
Норвегія, хоч і не є членом ЄС, але приєдналася до механізму тимчасового захисту.
Українці можуть отримати дозвіл на працевлаштування в Норвегії після того, як їм буде надано статус колективного тимчасового захисту.
Важливо, що почати пошук роботи можна лише після офіційного оформлення цього статусу, а не під час розгляду заявки.
У країні існує високий попит на робітничі професії, і згідно з останніми даними, частка працевлаштованих українців з тимчасовим захистом значно зросла.
Також у Норвегії діє вимога щодо 15 годин на тиждень, які необхідно приділяти робочій діяльності або професійному навчанню.
Поділитися новиною
Також за темою
Найкращі країни ЄС для працевлаштування українських біженців
Апеляційний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними
ТОП-6 найкомфортніших країн для життя
ТОП-10 найбільш недоступних для купівлі житла міст світу (інфографіка)
Який дохід потрібно мати, щоб купити житло в Німеччині
Німеччина експортувала рекордну кількість озброєнь, найбільше — Україні