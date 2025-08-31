ТОП-6 найкомфортніших країн для життя — Finance.ua
ТОП-6 найкомфортніших країн для життя

Світ
До рейтингу найкращих країн за якістю життя потрапили 5 європейських держав та Канада. Вони приваблюють не лише місцевих жителів, а й експатів з усього світу, які прагнуть жити у безпечному, стабільному та комфортному середовищі.
Про це свідчить щорічний рейтинг країн за якістю життя, опублікований американською медіакомпанією US News & World Report.
Дослідження враховує понад 70 критеріїв — від освіти й системи охорони здоров’я до економічної стабільності, купівельної спроможності, рівня безпеки, гендерної рівності та соціального захисту.

Данія

Лідером рейтингу стала Данія з населенням 5,9 млн осіб і ВВП на душу $72,1 тис.
Країна вирізняється безкоштовною медициною й освітою, високим рівнем безпеки та прогресивною системою соціального захисту.
Данія вважається однією з найкомфортніших країн світу за якістю життя завдяки стабільній та прозорій політичній системі, а також високому рівню рівності доходів і соціальної мобільності.

Швеція

У країні проживає понад 10 млн людей, ВВП на душу становить $54,1 тис.

Швеція стабільно посідає високі місця завдяки соціальній рівності, прозорій політиці та високим стандартам освіти та медицини. Велика увага приділяється захисту довкілля, правам людини та інноваціям.

Швейцарія

Країна з населення у 8,6 млн осіб і ВВП на душу населення $72,8 тис.
Швейцарія має низький рівень безробіття, а більшість населення (80%) працює на добре оплачуваних роботах.
Сильна економіка, стабільна політика та висока якість охорони здоров’я й освіти приваблюють експатів та роблять Швейцарію одним із найкомфортніших місць для життя в Європі.

Норвегія

Четверту сходинку посідає Норвегія з населенням у 5,4 млн і ВВП на душу $65,8 тис.
Країна вирізняється одним з найвищих у Європі рівнем зайнятості серед працездатних громадян — 75% населення віком 15−64 років працюють.
Це пояснюється конкурентними зарплатами та сильною соціальною політикою, яка забезпечує громадянам високі стандарти життя.

Канада

У Канаді проживає понад 37 млн людей, а ВВП на душу населення становить $48,7 тис.
Країна поєднує стабільну економіку, низький рівень злочинності та малокорупційну політичну систему.
Універсальна медицина, що фінансується державою, культурна різноманітність і природні багатства роблять Канаду привабливою як для життя, так і для роботи.

Фінляндія

Тут проживає понад 5,5 млн. громадян, а ВВП на душу населення становить $49,8 тис.
Країна відома якісною державною освітою, високим рівнем безпеки, повагою до громадянських прав, свободою преси та рівністю.
Соціальні програми активно допомагають родинам і дітям, а значні ресурси спрямовуються на соціальний захист та державні послуги.
За матеріалами:
visitworld.today
