ТОП-10 найбільш недоступних для купівлі житла міст світу (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найбільш недоступних для купівлі житла міст світу (інфографіка)

Вартість нерухомості у провідних містах світу стає дедалі менш доступною для середнього класу. Ціни на житло підскочили на стільки, що суттєво випередили темпи зростання доходів населення.

Про це повідомляє Visual Capitalist, посилаючись на дані Demographia International Housing Affordability Report 2025

Найдорожчі міста світу за співвідношенням ціни житла до доходу

Гонконг визнано найбільш недоступним містом світу для купівлі житла. Співвідношення вартості житла до доходу у місті становить 14,4.

Це означає, що середньостатистична родина повинна понад 14 років відкладати всі свої доходи, щоб придбати житло.

До ТОП-10 найбільш недоступних ринків нерухомості також увійшли:

Сідней (Австралія) — 13,8;

Сан-Хосе (США) — 12,1;

Ванкувер (Канада) — 11,8;

Лос-Анджелес (США) — 11,2;

Аделаїда (Австралія) — 10,9;

Гонолулу (США) — 10,8;

Сан-Франциско (США) — 10,0;

Мельбурн (Австралія) — 9,7;

Сан-Дієго (США) — 9,5.

Нагадаємо, українська столиця за рік опустилася на майже 40 пунктів у рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю від Numbeo.

Згідно з оновленими даними аналітичного сервісу, у рейтингу цін на житло Київ перемістився із 100 позиції на 139, а ціна за квадратний метр житла у центрі міста сягнула 2 269 доларів.

До рейтингу також потрапили два інші українські міста: Львів посів 142 місце (1 986 дол./кв.м), а Одеса — 144 (1 446 дол./кв.м).

Серед найдешевших українських міст у рейтингу Numbeo:

Одеса, Україна (1 446 дол./кв.м);

Орадя, Румунія (1 959 дол./кв.м);

Львів, Україна (1 986 дол./кв.м);

Мінськ, білорусь (2 005 дол./кв.м).

