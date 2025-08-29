0 800 307 555
В Україні почали будувати менше житла, але деякі регіони демонструють зростання — Держстат

Нерухомість
У першій половині 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 4,27 млн кв. м житла. Це на 6,4% менше, ніж за такий самий період торік.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Де збудували найбільше

Найбільші обсяги нового житла припали на Київ, Київську та Львівську області. Разом вони забезпечили 43% від загальної площі, зданої в експлуатацію.

Регіони з найбільшим зростанням

Порівняно з першим півріччям 2024 року, найбільше зростання показали:
  • Одеська область — +56%;
  • Черкаська область — +51,3%.
Де зафіксоване падіння

Водночас у деяких регіонах обсяги будівництва суттєво скоротилися:
  • Харківська область — -40,4%;
  • Житомирська область — -37,7%.
Нагадаємо, за даними Держстату, у другому кварталі 2025 року ціни на житло в Україні зросли на майже 15% порівняно з відповідним кварталом минулого року. Ціни на квартири у другому кварталі поточного року в порівнянні з відповідним кварталом минулого року зросли на 14,9%. На первинному ринку ціни зросли на 16,7%, на вторинному — на 13,9%.
За даними YouControl. Market, в Україні скоротилася кількість будівельних підприємств: якщо у 2021 році було зареєстровано 2 958 компаній, то у 2025 році — лише 1 401, тобто більш ніж удвічі менше. Хоча у 2021-му був пік активності ринку, цей рік став і рекордним за кількістю закриттів: тоді припинили діяльність 392 компанії.
Критерії вибору житла для українців під час війни змінилися. Нині дуже важливим фактором є безпека. Українці, розглядаючи купівлю житла, орієнтуються на такі фактори: розташування подалі від критичних об’єктів, наявність укриття та інші моменти.
Нерухомість
