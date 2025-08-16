Будівельна галузь в Україні: що змінилося з 2021 року — Finance.ua

Будівельна галузь в Україні: що змінилося з 2021 року Сьогодні 18:22 — Нерухомість

Будівельна галузь в Україні: що змінилося з 2021 року

В Україні скоротилася кількість будівельних підприємств: якщо у 2021 році було зареєстровано 2 958 компаній, то у 2025 році — лише 1 401, тобто більш ніж удвічі менше.

Про це свідчать дані дослідження YouControl.Market.

На Finance.ua ви можете застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій. Дізнавайтеся більше за посиланням нижче.

Водночас, як зазначають дослідники, хоча у 2021-му був пік активності ринку, цей рік став і рекордним за кількістю закриттів: тоді припинили діяльність 392 компанії.

Регіони з найбільшою кількістю будівельних компаній:

Київ — 2 489;

Дніпропетровська обл. — 880;

Київська обл. — 865;

Львівська обл. — 788;

Одеська обл. — 658.

Найменше будвіельних компаній працює у Чернівецькій (115), Тернопільській (128) і Чернігівській (143) областях.

Як змінювалася динаміка ринку

Після різкого падіння у 2022 році, коли кількість нових компаній скоротилася майже вдвічі, ринок поступово відновлювався:

2023 рік — 2 063 нові підприємства;

2024 рік — 2 024 компанії.

Дані за 2025 рік свідчать про певну стабілізацію, хоча до довоєнного рівня ринок поки не повернувся.

ФОПи виявилися стійкішими

На відміну від юридичних осіб, кількість нових ФОПів у будівництві залишається відносно стабільною — понад 5 200 щороку у 2021, 2023 та 2024 роках.

Найбільше ФОПів-будівельників працює в Києві (2 101) та Київській області (1 855).

Як зауважують аналітики, що ринок компаній більш чутливий до макроекономічних і політичних змін, тоді як сегмент ФОПів показує більшу стійкість.

За поточними темпами 2025 рік може стати одним із найактивніших для галузі після 2021-го, з акцентом на відбудову та інфраструктурні проєкти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.