Будівельна галузь в Україні: що змінилося з 2021 року — Finance.ua

Будівельна галузь в Україні: що змінилося з 2021 року

В Україні скоротилася кількість будівельних підприємств: якщо у 2021 році було зареєстровано 2 958 компаній, то у 2025 році — лише 1 401, тобто більш ніж удвічі менше.
Про це свідчать дані дослідження YouControl.Market.

Водночас, як зазначають дослідники, хоча у 2021-му був пік активності ринку, цей рік став і рекордним за кількістю закриттів: тоді припинили діяльність 392 компанії.
Регіони з найбільшою кількістю будівельних компаній:
  • Київ — 2 489;
  • Дніпропетровська обл. — 880;
  • Київська обл. — 865;
  • Львівська обл. — 788;
  • Одеська обл. — 658.
Найменше будвіельних компаній працює у Чернівецькій (115), Тернопільській (128) і Чернігівській (143) областях.
Як змінювалася динаміка ринку

Після різкого падіння у 2022 році, коли кількість нових компаній скоротилася майже вдвічі, ринок поступово відновлювався:
  • 2023 рік — 2 063 нові підприємства;
  • 2024 рік — 2 024 компанії.
Дані за 2025 рік свідчать про певну стабілізацію, хоча до довоєнного рівня ринок поки не повернувся.

ФОПи виявилися стійкішими

На відміну від юридичних осіб, кількість нових ФОПів у будівництві залишається відносно стабільною — понад 5 200 щороку у 2021, 2023 та 2024 роках.
Найбільше ФОПів-будівельників працює в Києві (2 101) та Київській області (1 855).
Як зауважують аналітики, що ринок компаній більш чутливий до макроекономічних і політичних змін, тоді як сегмент ФОПів показує більшу стійкість.
За поточними темпами 2025 рік може стати одним із найактивніших для галузі після 2021-го, з акцентом на відбудову та інфраструктурні проєкти.
За матеріалами:
Ain.Ua
Payment systems