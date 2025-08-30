Експертка відповіла, чи піднімуться ціни на оренду квартир восени — Finance.ua

Експертка відповіла, чи піднімуться ціни на оренду квартир восени Сьогодні 08:24 — Нерухомість

Експертка відповіла, чи піднімуться ціни на оренду квартир восени

На ринок оренди в Україні впливає фактор сезонності, зокрема перед навчальним роком попит на житло суттєво зростає. Восени очікується подальше зростання вартості оренди.

Про це розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук у коментарі «24 Каналу».

Де оренда може подорожчати восени найбільше

За словами Оксани Остапчук, уже зараз ми бачимо сезонне підвищення попиту, а кількість пропозицій водночас зменшується. Через поєднання цих факторів, ціни підуть вгору.

«За перше півріччя 2025 року середня вартість оренди по Україні зросла на 8%, і ця тенденція продовжиться. Традиційно пік активності припадає на серпень-вересень, тому до осені можна прогнозувати подорожчання оренди у межах 10 — 20% у безпечних регіонах», — зазначила експертка.

Тобто в містах з кращою безпековою ситуацією, як-от західні, ціни зростуть відчутно.

Найбільше подорожчають однокімнатні квартири, бо це найпопулярніший формат серед орендарів.

У яких містах зараз найбільший попит на оренду

За даними OLX, найбільший попит на оренду зосереджений у Києві, Львові, Одесі, Ужгороді та Івано-Франківську.

Наприклад, за липень попит у столиці зріс на 5%, і Київ залишається лідером за кількістю відгуків на оголошення.

Однак найдинамічніше зростання попиту спостерігалося в Івано-Франківську (+45%), Дніпрі (+39%), Ужгороді (+31%), Львові (+28%) та Харкові (+18%).

Нагадаємо, фахівці ЛУН проаналізували частку зарплати, яку орендарі витрачають на житло.

1-кімнатні квартири:

Ужгород — 76% середньої зарплати;

Луцьк — 67%;

Львів — 65%;

Київ — 61%.

2-кімнатні квартири:

Київ — 93% середньої зарплати;

Ужгород — 88%;

Львів — 81%;

Харків — 27%;

Запоріжжя — 35%.

