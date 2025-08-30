Експертка відповіла, чи піднімуться ціни на оренду квартир восени — Finance.ua
Нерухомість
13
Експертка відповіла, чи піднімуться ціни на оренду квартир восени
На ринок оренди в Україні впливає фактор сезонності, зокрема перед навчальним роком попит на житло суттєво зростає. Восени очікується подальше зростання вартості оренди.
Про це розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук у коментарі «24 Каналу».

Де оренда може подорожчати восени найбільше

За словами Оксани Остапчук, уже зараз ми бачимо сезонне підвищення попиту, а кількість пропозицій водночас зменшується. Через поєднання цих факторів, ціни підуть вгору.
«За перше півріччя 2025 року середня вартість оренди по Україні зросла на 8%, і ця тенденція продовжиться. Традиційно пік активності припадає на серпень-вересень, тому до осені можна прогнозувати подорожчання оренди у межах 10 — 20% у безпечних регіонах», — зазначила експертка.
Тобто в містах з кращою безпековою ситуацією, як-от західні, ціни зростуть відчутно.
Найбільше подорожчають однокімнатні квартири, бо це найпопулярніший формат серед орендарів.

У яких містах зараз найбільший попит на оренду

За даними OLX, найбільший попит на оренду зосереджений у Києві, Львові, Одесі, Ужгороді та Івано-Франківську.
Наприклад, за липень попит у столиці зріс на 5%, і Київ залишається лідером за кількістю відгуків на оголошення.
Однак найдинамічніше зростання попиту спостерігалося в Івано-Франківську (+45%), Дніпрі (+39%), Ужгороді (+31%), Львові (+28%) та Харкові (+18%).
Нагадаємо, фахівці ЛУН проаналізували частку зарплати, яку орендарі витрачають на житло.
1-кімнатні квартири:
  • Ужгород — 76% середньої зарплати;
  • Луцьк — 67%;
  • Львів — 65%;
  • Київ — 61%.
2-кімнатні квартири:
  • Київ — 93% середньої зарплати;
  • Ужгород — 88%;
  • Львів — 81%;
  • Харків — 27%;
  • Запоріжжя — 35%.
За матеріалами:
Телеканал 24
Нерухомість
