Оренда під загрозою: на що звертати увагу в договорі — Finance.ua

Оренда під загрозою: на що звертати увагу в договорі

Оформлення договору оренди житла — це не формальність, а важливий етап, що вимагає ретельності. Документ захищає права обох сторін, зменшує ризик непорозумінь та чітко регулює умови співпраці. Розповідаємо, які розділи угоди є ключовими і на що треба звертати увагу.

Головний пункт договору оренди — предмет оренди

Хоча здається, що договір — лише бюрократична процедура, насправді саме він визначає, чи будуть відносини між орендодавцем та орендарем спокійними. Усі деталі мають значення, проте найбільш критичним є чітке визначення предмета договору та правового статусу житла.

Основою договору є опис квартири, яку передають у користування. У цьому пункті важливо зазначити:

точну адресу,

площу,

поверх,

реєстраційний номер та документи, що підтверджують право власності.

Юристи наголошують: якщо в договорі немає детального опису об’єкта оренди або він поданий неповно, це може стати підставою для його визнання недійсним у суді.

Що до підтвердження права власності, це може бути:

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду — якщо право власності встановлено через суд;

договір міни чи довічного утримання — для специфічних випадків.

Перевірка документів на квартиру

Самого опису житла у договорі недостатньо — орендарю варто переконатися, що всі дані підтверджені офіційними паперами.

Варто запросити:

договір купівлі-продажу, дарування чи інший документ, який підтверджує право власності;

витяг з Державного реєстру речових прав;

технічний паспорт;

довіреність або інший документ, якщо угоду укладає представник власника.

Ідентифікаційні дані сторін

У договорі повинно бути чітко визначено, хто є орендодавцем, а хто — орендарем. Для фізичних осіб зазначають повні ПІБ, ідентифікаційний код, паспортні дані та адресу проживання. Для юридичних осіб — назву компанії, код ЄДРПОУ, дані уповноваженої особи та юридичну адресу.

Умови оплати

Хоча предмет договору залишається основним пунктом, розділ про оплату також критично важливий. Він має містити:

суму орендної плати;

дату та спосіб внесення коштів;

порядок індексації чи зміни вартості;

наслідки прострочення платежів.

Строк дії договору

У документі слід зазначити дату початку та завершення оренди, а також порядок її продовження або дострокового розірвання. Якщо угода укладається більш ніж на три роки, її обов’язково посвідчує нотаріус.

Права та обов’язки сторін

Цей розділ визначає, хто сплачує комунальні послуги, виконує поточний ремонт та відповідає за дотримання правил користування квартирою. Чіткі формулювання допоможуть уникнути суперечок та взаємних звинувачень.

Акт приймання-передачі

Додаток до договору — акт приймання-передачі житла. У ньому фіксують стан квартири, наявність меблів, техніки та показники лічильників. Підписання акту підтверджує, що орендар отримав квартиру у належному стані, а орендодавець передав її без прихованих недоліків.

Перевірка власника на борги

Перед підписанням договору корисно перевірити, чи не перебуває житло під арештом через заборгованості власника. Це можна з’ясувати через Єдиний реєстр боржників на сайті Міністерства юстиції.

