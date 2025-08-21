ВПО в Україні можуть безкоштовно орендувати житло: що для цього потрібно — Finance.ua

ВПО в Україні можуть безкоштовно орендувати житло: що для цього потрібно Сьогодні 09:48 — Нерухомість

ВПО в Україні можуть безкоштовно орендувати житло: що для цього потрібно

Українці, які є внутрішньопереміщеними особами з низьким доходом, можуть отримати від держави компенсацію оренди житла аж до 100%. Для цього потрібно укласти офіційний договір оренди та зареєструвати його у Пенсійному фонді.

Про це розповів нардеп Павло Фролов («Слуга народа») в коментарі ЗМІ.

Тобто переселенці можуть користуватися цією можливістю вже зараз, якщо домовляться з власником житла про офіційний договір.

Основна проблема полягає у небажанні багатьох орендодавців легалізувати угоди. Адже за чинними правилами вони мають сплачувати близько 23% податків (18% ПДФО та 5% військового збору), а також подавати декларацію. Через це частина власників квартир і далі віддає перевагу «тіньовому» ринку.

У парламенті пропонують вирішити це питання шляхом звільнення орендодавців від податків, якщо вони здають житло переселенцям. Зазначається, що це стимулюватиме укладати офіційні договори, що вигідно і переселенцям, і власникам житла. За словами нардепа, фактично у схемі перемагають усі:

ВПО отримують житло з прозорими умовами та державною компенсацією;

отримують житло з прозорими умовами та державною компенсацією; власники квартир мають захист через офіційний договір і звільнення від податків;

мають захист через офіційний договір і звільнення від податків; держава контролює ринок і надає допомогу саме тим, хто її потребує.

Більше того, програма орендної субсидії не скасовує можливості отримати субсидію на комунальні послуги. Зазначається, що ці дві форми підтримки працюватимуть паралельно.

Нагадаємо, ЛУН фіксує, що за підсумками першого півріччя 2025 року орендні ставки між східними та західними містами можуть відрізнятися у п’ять разів.



При цьому, щоб показати, наскільки доступною є оренда квартир в Україні, фахівці ЛУН проаналізували частку зарплати , яку орендарі витрачають на житло. Найбільшу частину доходу українців «з'їдає» оренда у таких областях:

Ужгород — 76% середньої зарплати;

Луцьк — 67%;

Львів — 65%;

Київ — 61%.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.