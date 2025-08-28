Виведення ринку оренди житла з тіні: які зміни до Податкового кодексу — Finance.ua
Виведення ринку оренди житла з тіні: які зміни до Податкового кодексу

Нерухомість
Виведення ринку оренди житла з тіні: які зміни до Податкового кодексу
В Україні понад 90% ринку оренди житла перебуває в «сірій зоні». Основна причина — високі податки для тих, хто здає квартири — 18% ПДФО та 5% військового збору.
Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
«Питання стосовно того, як вивести ринок оренди житла з тіні, є нагальним. Станом на сьогодні більше ніж 90% всього ринку оренди житла перебуває в сірій зоні. Основна причина — це досить великі податки. 23% від свого доходу, який ти отримуєш за здачу в оренду квартири, ти повинен заплатити державі», — пояснила Олена Шуляк.
За її словами, навіть нещодавні ініціативи уряду не змогли стимулювати прозорий ринок.
«Міністерство соціальної політики запровадило компенсацію для тих, хто здає квартири переселенцям, але статистика дуже низька. Люди не хочуть здавати офіційно, бо потрібно сплачувати податки», — зауважила народна депутатка.
Як зазначила Олена Шуляк, ухвалення тільки закону про житлову реформу недостатньо.
«Ми говоримо про те, що потрібно буде вносити зміни до Податкового кодексу і знайти баланс в оподаткуванні, коли ті, хто хочуть здавати в оренду офіційно, готові платити податок. А ті, хто беруть житло, також прагнуть, щоб це була офіційна угода, яка захищає їхні права», — уточнила Олена Шуляк.
Вона нагадала, що ухвалені зміни вже передбачають скасування застарілого Житлового кодексу та приватизації, створення соціального фонду житла та справжнього службового житла.
«Так, схеми, коли в людини вже 5 квартир, але вона все одно приватизовує й продає, мають залишитися в минулому. Наступні кроки — закон про соціальне житло, закон про управління житловим фондом і зміни до Податкового кодексу», — сказала Шуляк.
Реформа житлової політики, зауважила парламентарка, орієнтована на різні категорії українців.
«Економічно активна родина обере єОселю та іпотеку. Родина з невеликим доходом скористається соціальним житлом. Молоді спеціалісти зможуть отримати службове житло на час роботи. Тобто модель житла враховуватиме потреби кожної сім’ї», — акцентувала Олена Шуляк.
