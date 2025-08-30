Який дохід потрібно мати, щоб купити житло в Німеччині — Finance.ua

Який дохід потрібно мати, щоб купити житло в Німеччині Сьогодні 16:16 — Нерухомість

Який дохід потрібно мати, щоб купити житло в Німеччині

Німеччина вважається країною орендарів. Станом на 2024 рік понад понад половина німців (52,8%) мешкали у орендованому житлі.

Про це пише Аusnews з посиланням на дані Федерального статистичного управління.

У 2022−2024 роках вартість житла дещо знижувалася, проте у 2025 році ціни знову пішли вгору.

Середні ціни на житло:

по Німеччині — 4161 євро за кв.м. До кінця року прогнозують подорожчання ще на 3,5%.;

Мюнхен — 8476 євро за кв.м.;

Берлін — 5451 за кв.м.;

у селах — від 1000 до 2000 євро за кв. м.

У невеликах містах ціни більш доступні. Наприклад, у Вупперталі квадратний метр у середньому коштує 2416 євро. Схожі ціни також у містах Дуйсбург та Бохум.

Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок

Щоб купити будинок за мільйон євро, парі потрібно мати близько 150 тис. євро заощаджень і дохід приблизно 13 тис. євро на місяць на двох.

Водночас сім’я з доходом трохи вище середнього може дозволити собі будинок за 500 тис. євро.

За розрахунками Das Finanzen, для цього необхідний валовий дохід близько 8204 євро на місяць, тобто приблизно 4100 євро на людину.

Яку іпотеку можуть дозволити собі німці

Фінансове правило у Німеччині просте: щомісячний платіж за іпотекою не повинен перевищувати 40% чистого доходу (netto) або приблизно 30% зарплати до вирахування податків (brutto).

Банки дотримуються цієї норми і рідко схвалюють кредити, якщо клієнт не вписується в межі.

При доході 2000 євро можна розраховувати на кредит із виплатою близько 630 євро на місяць. Це приблизно відповідає іпотеці у сумі 139 тис. євро.

За зарплати 3000 євро (netto) банки готові видати кредит до 270 тис. євро.



Нагадаємо, за даними Держстату, у другому кварталі 2025 року ціни на житло в Україні зросли на майже 15% порівняно з відповідним кварталом минулого року.

Згідно з даними ЛУН, Львів зберігає перше місце за середньою ціною квадратного метра на первинному ринку — 58,4 тис. грн (+5% за пів року).

На другому місці — Київ із показником 53,9 тис. грн за «квадрат», а третє місце посідає Ужгород (45,4 тис. грн/кв.м).

