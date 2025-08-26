Як купити житло в Німеччині: умови іпотеки та які витрати — Finance.ua

Як купити житло в Німеччині: умови іпотеки та які витрати Сьогодні 08:00 — Нерухомість

У Німеччині зараз зареєстровано майже 1,2 млн українців. Країна пропонує високий рівень життя, відмінну охорону здоров’я та стабільну економіку — все це привабливі риси для тих, хто розглядає можливість переїзду.

Експати можуть вільно купувати нерухомість, а володіння житлом може доповнювати ширші імміграційні плани. Однак придбання нерухомості в Німеччині не дає покупцеві автоматично права на отримання дозволу на проживання.

Кілька слів варто сказати про вигоду купівлі нерухомості в Німеччині. Місцеве населення лише в 40% випадків має власне житло, інші громадяни орендують його. Це означає, що на оренді власної нерухомості в цій країні можна заробляти, такий собі варіант інвестиції.

Це підтверджується і статистикою, адже близько третини ринку первинної нерухомості в Німеччині належить іноземним громадянам. А купити будинок у Німеччині, квартиру або ділянку землі під забудову можна з оформленням іпотечного кредиту. Також можуть надаватися кредити для переселенців, якщо ви належите до цієї категорії і хочете придбати свої житлові метри.

Купити квартиру в іпотеку в Німеччині вигідно. Навіть якщо врахувати, що для іноземців виділяються менш вигідні умови кредитування, ніж для місцевих жителів, це однаково залишається хорошим варіантом. Так, українці можуть оформляти кредити в Німеччині під купівлю житла на термін від 5 до 20 років, з процентною річною ставкою від 3,5 до 5%.

Умови іпотеки

Українці, які отримали статус біженця або мають тимчасовий дозвіл на проживання в Німеччині, мають право звертатись за іпотечними позиками. Банки оцінюють фінансову спроможність клієнта, його кредитну історію та тривалість легального перебування в країні.

Основні умови:

Стабільний дохід. Банки вимагають підтвердження регулярного доходу, що дозволяє покривати виплати за кредитом.

Кредитна історія. Відкритий рахунок в німецькому банку та наявність регулярних транзакцій може допомогти створити позитивну кредитну історію.

Початковий внесок. Більшість банків вимагають від іноземців внесок 20−50% від вартості житла.

Довгостроковий дозвіл на проживання. Для отримання великих кредитів може знадобитись посвідка на постійне проживання, але це залежить від кожного конкретного банку.

Для отримання іпотеки українцям зазвичай потрібне дотримання таких умов:

регулярний щомісячний дохід на рівні щонайменше 3 тис. євро;

офіційне працевлаштування в компанії, зареєстрованій у Німеччині, з тривалістю роботи не менше трьох місяців;

дозвіл на постійне проживання в країні або громадянство ЄС;

відсутність прострочених зобов’язань;

відповідність віковому діапазону від 21 до 65 років.

Водночас у країні існують і пільгові програми для придбання нерухомості. Наприклад, допомогу можуть отримати сім’ї з неповнолітніми дітьми за програмою під назвою Baukindergeld.

Підтримка надається сім’ям, які купили квартиру чи будинок у Німеччині після 1 січня 2018 року, проживають у ньому, а дитині чи дітям немає 18 років.

Після погодження заявки, на кожну дитину в сім’ї держава виплачує щомісяця по 100 євро, а загальна сума допомоги становить 12 тисяч євро на одну дитину.

Необхідні документи

Якщо ви готові до угоди та вибрали німецький банк який найбільше вам підходить, то зупинимося на питанні підготовки документів. Для оформлення кредиту вам знадобляться:

паспорт громадянина і закордонний паспорт, а також їхні копії;

заповнена анкета Selbstauskunft і виписка з банку про наявність у вас необхідної суми стартового внеску;

довідка про доходи, включно з випискою з місця роботи про суму вашої заробітної плати;

довідка Schufa (ваша особиста кредитна та фінансова історії);

декларація про доходи (податкова декларація);

детальний опис об’єкта нерухомості, який ви купуєте;

оцінювальна вартість житла.

Укладення іпотечного договору

Головним критерієм для банківської структури щодо видавання вам іпотечного кредиту є ваша спроможність погасити його впродовж усього терміну дії. Тому банк вас оцінюватиме, на це може піти до двох тижнів. Якщо ви отримуєте ствердне рішення й укладаєте договір, то він повинен мати такі пункти:

сума кредитних коштів і процентна ставка за ними;

умови погашення із сумами та графіком платежів;

порядок виплати — часові рамки для платежів;

штрафи за порушення умов — тут важливо вивчити пункт про можливі штрафи за прострочені платежі, а також умови, що виникають у разі дострокового погашення;

умови страхування об’єкта нерухомості;

умови розірвання договору або закінчення терміну його дії за фактом виплати.

Після підписання вами кредитного договору ви відкриваєте рахунок у цьому банку і отримуєте необхідну суму за нерухомість.

Які витрати на вас чекають, якщо ви вирішили взяти кредит на квартиру в Німеччині

Щоб порахувати, скільки вам доведеться заплатити, якщо ви купуєте житлову нерухомість у кредит у Німеччині, можна використовувати калькулятор іпотеки. Такі інструменти є в різних банках, з їхньою допомогою можна оцінити основні витрати.

Крім цього у вас обов’язково будуть додаткові витрати, тут мається на увазі:

визначення оцінювальної вартості нерухомості — 1−2 тисячі євро;

витрати на оформлення кредиту — близько 1% від загальної суми;

аудит об’єкта нерухомості — до 1,5% від вартості житла;

послуги агента з нерухомості, якщо він був — 4−6% від вартості;

реєстраційні витрати — близько 1%;

нотаріальні виплати — до 2%;

податки на нерухомість — 3−6% (залежить від регіону, місця, міста).

Разом із цим саме погашення кредитної заборгованості згідно з порядком виплат здійснюється двома сумами: саме тіло кредиту частинами та сума за відсотковою ставкою.

