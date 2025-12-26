Квартирний облік для ВПО: хто має право та як потрапити в чергу
Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть стати на квартирний облік, щоб претендувати на отримання житла від місцевих громад.
При цьому варто розуміти, що чинне законодавство не передбачає окремої процедури для ВПО — постановка на облік відбувається на загальних підставах, за умови відповідності встановленим критеріям. Деталі про квартирний облік розповів нардеп Павло Фролов.
Що таке квартирний облік
Квартирний облік — це облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. У разі наявності житлового фонду органи місцевого самоврядування можуть надати житло, як правило, у вигляді окремої квартири на сім’ю.
Хто з ВПО має право стати на облік
Чинний Житловий кодекс не виділяє ВПО в окрему категорію. Водночас внутрішньо переміщені особи можуть бути взяті на квартирний облік, якщо відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
- є ВПО з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або членів сімей загиблих Захисників;
- мають житлову площу нижчу за норму, встановлену органами місцевого самоврядування;
- проживають у непридатному для життя житлі — аварійному, холодному або технічно небезпечному;
- мають тяжкі хронічні захворювання, які унеможливлюють спільне проживання в одній кімнаті з іншими членами сім’ї;
- орендують житло у державному, громадському або кооперативному фонді;
- орендують приватне житло понад п’ять років;
- мешкають у гуртожитку;
- проживають у перенаселених умовах, зокрема коли в одній кімнаті мешкають дві і більше сімей.
Куди подавати заяву
Для взяття на квартирний облік необхідно подати заяву до виконавчого комітету органу місцевого самоврядування.
Важливі умови для ВПО
Внутрішньо переміщені особи подають заяви за місцем фактичного проживання. Надання житла можливе лише за наявності відповідного житлового фонду в територіальній громаді.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Finance.ua, Україну накрила «безпрецедентна житлова криза»: дефіцит комунального житла, слабке регулювання ринку оренди та масове переміщення людей через війну призвели до того, що знайти доступне житло стало значно складніше. Такі висновки зробили в ООН.
