Скільки зараз коштують квартири у новобудовах України — Finance.ua

Первинний ринок житла демонструє ознаки відновлення — з’являються нові проєкти на старті будівництва, а готові квартири здаються в експлуатацію. Паралельно зростає й середня вартість квадратного метра новобудов майже по всій країні.

Про це свідчить аналітика ЛУН

За даними Держстату, у І кварталі 2025 року в Україні введено в експлуатацію 28 432 квартири — це майже на 3 тис. більше, ніж за аналогічний період торік.

Крім того, за перші три місяці року розпочато будівництво 22 698 квартир, що на 35% перевищує показник минулого року.

Ціни на первинному ринку

За підсумками першого півріччя 2025 року у більшості регіонів зафіксовано зростання середньої вартості квадратного метра новобудов.

Зниження цін спостерігалося лише у:

Кропивницькому — -9%;

Запоріжжі — -6%;

Дніпрі — -2%;

Ужгороді — -1%.

Водночас найбільший приріст цін у відсотковому вимірі зафіксовано в Одесі (+14%), Миколаєві (+14%) та Житомирі (+11%).

Лідери за вартістю житла

Згідно з даними ЛУН, Львів зберігає перше місце за середньою ціною квадратного метра на первинному ринку — 58,4 тис. грн (+5% за пів року).

На другому місці — Київ із показником 53,9 тис. грн за «квадрат», а третє місце посідає Ужгород (45,4 тис. грн/кв.м).

Найдорожчі пропозиції однокімнаток на первинному ринку зберігаються у:

Львові — в середньому 2,5 млн грн;

Києві — 2,4 млн грн;

Чернівцях — 2 млн грн.

Серед 2-кімнатних найвищий цінник навіть на найдешевші майбутні квартири — у Києві (3,8 млн грн), Львові (3,5 млн грн) та Ужгороді (3 млн грн).

Нагадаємо, попри зростання цін на житло, Індекс доступності житла (співвідношення середньої місцевої зарплати до середньої вартості житла) за півроку поліпшився майже у всій країні. Так, на початку липня 2025 року на купівлю однокімнатки у Києві знадобиться повний середній заробіток за 7,6 року. У Львові Індекс зменшився з 9,6 до 8,8 річних зарплат. Детальніше про те, де найдоступніше житло в Україні — розповіли тут

