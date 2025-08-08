В Україні попит на первинне житло на 50−60% менший за пропозицію — Finance.ua

В Україні попит на первинне житло на 50−60% менший за пропозицію Сьогодні 20:00 — Нерухомість

В Україні попит на первинне житло на 50−60% менший за пропозицію.

Про це заявила девелоперська компанія Kovcheg Developer за підсумками першого півріччя 2025 року, пише Дело.

Така ситуація виникає на тлі зростання обсягів будівництва — порівняно з аналогічним періодом 2024 року, цей показник у середньому зріс на 30%. Проте попри активність девелоперів, реальна кількість угод на ринку первинного житла суттєво нижча від потенціалу.

Тенденції

Головний стримуючий чинник на ринку — невизначеність, спричинена війною. Йдеться про особисту безпеку проживання в тому чи іншому місті, ризики ворожих атак, загальну нестабільність, наголошує співзасновник компанії Віктор Козачок. До цього додається рівень інфляції, валютні коливання та недостатній рівень доходів громадян — усе це ускладнює прийняття рішень про придбання житла.

«В умовах триваючої війни розвиток будівельної сфери стає одним із факторів не лише „виживання“, а й розвитку економіки. Це надскладне завдання для будівельників, однак попри обставини галузь розвивається, на ринку з’являються нові принципово якісні проєкти», — зазначив девелопер.

За словами експерта, сьогодні попит на первинне житло розподілений нерівномірно.

Найбільша частка — близько 40% — припадає на західні області:

Львівську,

Івано-Франківську,

Чернівецьку,

Закарпатську.

Ще 25% сконцентровано у Києві та столичному передмісті. Орієнтовно 15% покупців обирають Одесу та її околиці.

На решту регіонів припадає лише близько 20% попиту. Водночас чітко простежується залежність: чим далі від фронту — тим більший попит на новобудови.

Довідка Finance.ua:

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у липні в Києві становить 1:9, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській— 1:57. Про це йдеться в дослідженні Маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM. RIA, який проаналізував стан ринку житла в Україні за липень 2025 року.

Найбільше нових оголошень про продаж вторинного житла з’явилося у Волинській, Запорізькій та Житомирській областях. Натомість найбільше скорочення пропозицій зафіксовано в Сумській області.

У більшості регіонів спостерігається невелике, але стабільне зростання вартості квадратного метра. Лідером за темпами зростання стала Полтавська область — +6 % за місяць. Київ залишається найдорожчим містом: вартість квадратного метра — $1 407/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Запорізька та Сумська області.

