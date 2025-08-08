В Україні попит на первинне житло на 50−60% менший за пропозицію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні попит на первинне житло на 50−60% менший за пропозицію

Нерухомість
45
В Україні попит на первинне житло на 50−60% менший за пропозицію
В Україні попит на первинне житло на 50−60% менший за пропозицію
В Україні попит на первинне житло на 50−60% менший за пропозицію.
Про це заявила девелоперська компанія Kovcheg Developer за підсумками першого півріччя 2025 року, пише Дело.
Така ситуація виникає на тлі зростання обсягів будівництва — порівняно з аналогічним періодом 2024 року, цей показник у середньому зріс на 30%. Проте попри активність девелоперів, реальна кількість угод на ринку первинного житла суттєво нижча від потенціалу.
Читайте також

Тенденції

Головний стримуючий чинник на ринку — невизначеність, спричинена війною. Йдеться про особисту безпеку проживання в тому чи іншому місті, ризики ворожих атак, загальну нестабільність, наголошує співзасновник компанії Віктор Козачок. До цього додається рівень інфляції, валютні коливання та недостатній рівень доходів громадян — усе це ускладнює прийняття рішень про придбання житла.
«В умовах триваючої війни розвиток будівельної сфери стає одним із факторів не лише „виживання“, а й розвитку економіки. Це надскладне завдання для будівельників, однак попри обставини галузь розвивається, на ринку з’являються нові принципово якісні проєкти», —
зазначив девелопер.

За словами експерта, сьогодні попит на первинне житло розподілений нерівномірно.
Читайте також
Найбільша частка — близько 40% — припадає на західні області:
  • Львівську,
  • Івано-Франківську,
  • Чернівецьку,
  • Закарпатську.
Ще 25% сконцентровано у Києві та столичному передмісті. Орієнтовно 15% покупців обирають Одесу та її околиці.
На решту регіонів припадає лише близько 20% попиту. Водночас чітко простежується залежність: чим далі від фронту — тим більший попит на новобудови.
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у липні в Києві становить 1:9, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській— 1:57. Про це йдеться в дослідженні Маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM. RIA, який проаналізував стан ринку житла в Україні за липень 2025 року.
  • Найбільше нових оголошень про продаж вторинного житла з’явилося у Волинській, Запорізькій та Житомирській областях. Натомість найбільше скорочення пропозицій зафіксовано в Сумській області.
  • У більшості регіонів спостерігається невелике, але стабільне зростання вартості квадратного метра. Лідером за темпами зростання стала Полтавська область — +6 % за місяць. Київ залишається найдорожчим містом: вартість квадратного метра — $1 407/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Запорізька та Сумська області.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems