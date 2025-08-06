Обвалу цін не дочекались: які ціни на ринку нерухомості у липні (інфографіка) — Finance.ua
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Обвалу цін не дочекались: які ціни на ринку нерухомості у липні (інфографіка)

Нерухомість
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Обвалу цін не дочекались: які ціни на ринку нерухомості у липні (інфографіка)
Обвалу цін не дочекались: які ціни на ринку нерухомості у липні (інфографіка)
У найближчій перспективі на первинний ринок більше впливатиме іпотека. Зокрема, нова державна стратегія розвитку іпотечного ринку, що має на меті зробити купівлю житла доступнішою. А розвиток іпотеки ще додатково підніме попит на нові метри, і первинка, ймовірно, продовжить своє зростання.
Про це повідомив бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський.
Ті, хто чекали обвалу цін на первинці — так і не дочекались.
«Валютні коливання, здешевшення долара відносно євро, а у більшості українців збереження були саме в доларах, а закордонні витрати найчастіше в євро, як хаб для відпусток, знову нагадали про актуальність ідеї придбати житло, щоб гроші не проїдала інфляція. До того ж, без перебільшень катастрофічна ситуація з робочою силою на будівництвах, коли значна кількість чоловіків обрали захищати країну зі зброєю в руках, дорога логістика, обмежений вибір контракторів — це теж ускладнює ринок і провокує здорожчання», — розказав він про ситуаціяюна ринку нерухомості.
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Рейтинг міст

За пів року ціни на первинному ринку нерухомості змінились у різних регіонах України.
Зокрема з десятки випали Івано-Франківськ (32 100 грн за кв. метр) та Тернопіль (32 000 грн), хоча ціни там прожовжують зростати на +5 та + 9%.
Обвалу цін не дочекались: які ціни на ринку нерухомості у липні (інфографіка)
Найдешевше квадратний метр у липні коштував у Запоріжжі — 25 000 грн та Сумах — 26 000 грн, у Харкові — 27 900 грн.

Де зросла ціна у липні

Абсолютним лідером приросту за останні 6 місяців стала Одеса, де ціна за квадратний метр зросла на 14% і сягнула 46 200 грн.
Суттєво зросли ціни у таких містах, як:
  • Рівне: +10% (42 000 грн/м²)
  • Хмельницький: +7% (29 900 грн/м²)
  • Тернопіль: +9% (32 000 грн/м²)
На первинному ринку житла у Києві середня ціна за квадратний метр сягнула 54 000 грн. За останні пів року ціни зросли на 1%, повідомили Delo.ua в ЛУН.
Аналітики наголошують, що для українського ринку коливання цін в межах 1−2% вважається нормою: «Ціни в Києві на первинці в цьому році стабільні, проте все ще нижчі, ніж у Львові. Столиця в рейтингу посідає друге місце, медіана вартості у Львові 57600 грн за квадрат, що на 8% більше, ніж в Києві. Ба більше, львівські ціни ростуть, за останні пів року на 3%», — зазначається в дослідженні ринку за липень.

Квартира чи приватний будинок? У які квадратні метри краще вкладати гроші

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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