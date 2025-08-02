Квартира чи будинок: переваги та недоліки — Finance.ua
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Квартира чи будинок: переваги та недоліки

Нерухомість
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Квартира чи будинок: переваги та недоліки
Квартира чи будинок: переваги та недоліки
Суттєві трансформації відбуваються на ринку нерухомості в Україні. Частина забудов через війну призупинена. Попит помітно змістився з центру Києва та інших великих міст до передмість та західних областей.
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Що цікавить покупців
На первинному ринку зростає інтерес до квартир у малоповерхових комплексах, тоді як на вторинному — до приватних будинків з можливістю автономного проживання.
Квартири у великих містах лишаються доволі привабливими з погляду ліквідності та орендного бізнесу. Але будинки набувають популярності серед тих, хто прагне вкласти гроші у більш стабільне та довгострокове рішення.
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Переваги та недоліки квартири

Квартири, в основному, обирають ті, кому важливо перебувати ближче до центрів міст, де і ділова активність зосереджена, і навчальні та медичні заклади неподалік розташовані, і розваг вистачає.
В більшості випадків разом з цим цікавляться:
  • рівнем інфраструктури;
  • станом комунікацій;
  • орендним потенціалом.
Серед недоліків нерухомості цього типу можна виділити безумовну залежність від ЖЕКів чи ОСББ. Причому вплинути на якість обслуговування є можливість далеко не завжди.
Для тих, хто набуває квартиру з метою далі передавати її в оренду, важливо також врахувати рівень конкуренції в конкретному районі. Зауважимо, що він активно змінюється і на стабільність в цьому плані не слід розраховувати.
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Переваги та недоліки приватного будинку

До придбання будинку українців стимулюють:
  • приватність;
  • простір;
  • відсутність за стіною сусідів;
  • наявність власного відокремленого подвір’я, на якому можна і власний сад облаштувати, і зону відпочинку організувати.
Комунальні витрати, звісно, є. Але за ОСББ, ліфт, обслуговування спільної території нічого сплачувати не треба.
Додатково багато що реально оптимізувати шляхом сучасних технологій та можливостей. Наприклад, можна встановити сучасний твердопаливний котел, можна придбати сонячні батареї тощо.
Власники будинку можуть робити на власний розсуд перепланування або добудови до нього, можуть встановлювати будь-яке обладнання, тримати будь-яких тварин тощо.
Читайте більше в нашій статті:

Квартира чи приватний будинок? У які квадратні метри краще вкладати гроші

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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