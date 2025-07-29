Ціни на оренду 2-кім. квартири в Європі: де дешевше (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на оренду 2-кім. квартири в Європі: де дешевше (інфографіка)

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Ціни на оренду 2-кім. квартири в Європі: де дешевше (інфографіка)
Ціни на оренду 2-кім. квартири в Європі: де дешевше (інфографіка)
Найдорожчим містом у Європі залишається Лондон (2732 євро або 2297 фунтів стерлінгів), а найдешевшим — Афіни (595 євро).
Про це пише Єuronews, посилаючись на дані звіту Deutsche Bank.
Загалом двокімнатні квартири коштують приблизно вдвічі дешевше від трикімнатних. Однак деякі міста міняються місцями в рейтингу. Співвідношення цін також відрізняється.
Ціни на оренду 2-кім. квартири в Європі: де дешевше (інфографіка)
Ціни на оренду 2-кім. квартири в Європі: де дешевше (інфографіка)
Ціни на оренду 2-кім. квартири в Європі: де дешевше (інфографіка)

Де орендна плата зросла

У звіті наведено цифри в доларах США, але для коректнішого порівняння ми перевели їх у євро. Зміни можуть відрізнятися при перерахунку на місцеву валюту.
У період з 2020 по 2025 рік місячна орендна плата за трикімнатну квартиру в центрах міст Європи зросла на 3% у Гельсінкі та на 206% у Стамбулі.
Загалом у Південній та Східній Європі спостерігалося найсильніше зростання орендної плати. За Стамбулом ідуть:
  • Лісабон (81%),
  • Прага (73%)
  • Единбург (71%), у кожному з яких зростання становило понад 70%.
Значно зросла орендна плата і в Іспанії: на 65% у Барселоні й на 59% у Мадриді.
Афіни і Варшава — два інших європейських міста, де зростання становило трохи більше 50%.

Розмір квартири

Для двокімнатної квартири в центрі міста найвище та найнижче зростання орендної плати в Європі в період з 2020 по 2025 рік було відзначено у Стамбулі (191%) та Гельсінкі (18%). Зростання в Гельсінкі було вищим, ніж для трикімнатної квартири (3%).
У деяких містах зростання орендної плати було вищим для трикімнатних квартир — наприклад, у Стамбулі (на 15 відсоткових пунктів більше), Празі (23 в. п.) та Амстердамі (10 в. п.). В інших містах більше зросла вартість оренди квартир з однією спальнею, у тому числі у Мілані (20 в. п.) та Варшаві (10 в. п.).

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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