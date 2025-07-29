Які ціни на найдорожчі квартири у Києві (інфографіка) — Finance.ua

Які ціни на найдорожчі квартири у Києві (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Нерухомість

Які ціни на найдорожчі квартири у Києві (інфографіка)

На вторинному ринку середня ціна двокімнатної квартири у столиці дорівнює 100 тисяч доларів. За останні півроку вартість такого житла в столиці зросла на 4%.

Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН

Середня вартість 3-кімнатної квартири в Києві ще вища і становить 150 тис. дол., що на 8% більше, ніж півроку тому.

Райони

Як і раніше найдешевше двокімнатне житло зафіксовано у Деснянському районі. Тут квартиру з ремонтом можна придбати в середньому за 59,9 тис. дол.

Потім іде Святошинський район, де двокімнатне житло з ремонтом коштує 65 тис. дол.

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Лідером за найвищими цінами традиційно є Печерський район, де двокімнатна квартира з ремонтом коштує в середньому:

210 тис. дол.,

без ремонту 167 тис. дол.

Друге місце посідає Шевченківський район, де двокімнатне житло з ремонтом коштує:

125 тис. дол.,

а без ремонту вже 119,9 тис. дол.

Замикає ТОП-3 за вартістю Голосіївський район. Тут середня ціна двокімнатної квартири з ремонтом становить:

125 тис. дол.,

без ремонту — 90,5 тис. дол.

Скільки коштують 3-кім. квартири в Києві

Середні найнижчі ціни трикімнатного житла з ремонтом:

Деснянський район — 76 тис. дол.;

Святошинський район — 82,5 тис. дол.;

Дніпровський район — 100 тис. дол.

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Попри регулярні обстріли та складну безпекову ситуацію, вартість житла в більшості українських міст продовжує зростати. Проте на первинному ринку є два винятки — Запоріжжя та Кропивницький, д е зафіксовано зниження цін. Про це свідчатьдані платформи нерухомості ЛУН.

Найбільше падіння серед усіх регіонів за останні пів року — саме в Запоріжжі: вартість квадратного метра в доларах знизилась на 11%. У Кропивницькому ціни на новобудови також просіли — на 7%.

Аналітики підрахували, що у середньому, аби придбати однокімнатку квартиру у забудовника в Запоріжжі, доведеться віддати 26 700 доларів. У Кропивницькому ціна на «однокімнатку» становить майже 37 тис. доларів.

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