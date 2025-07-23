Де в Україні дешевшають квартири від забудовників — Finance.ua

Де в Україні дешевшають квартири від забудовників Сьогодні 16:05 — Нерухомість

Де в Україні дешевшають квартири від забудовників

Попри регулярні обстріли та складну безпекову ситуацію, вартість житла в більшості українських міст продовжує зростати. Проте на первинному ринку є два винятки — Запоріжжя та Кропивницький, де зафіксовано зниження цін.

Про це свідчать дані платформи нерухомості ЛУН.

Найбільше падіння серед усіх регіонів за останні пів року — саме в Запоріжжі: вартість квадратного метра в доларах знизилась на 11%. У Кропивницькому ціни на новобудови також просіли — на 7%.

На тлі тренду на зростання, ці два міста демонструють протилежну динаміку — це може бути пов’язано як із безпековими ризиками, так і з попитом, що знизився.

Скільки коштують «однокімнатки» у цих містах

Аналітики підрахували, що у середньому, аби придбати однокімнатку квартиру у забудовника в Запоріжжі, доведеться віддати 26 700 доларів. У Кропивницькому ціна на «однокімнатку» становить майже 37 тис. доларів.

Найдешевші однокімнатні квартири зараз у таких містах:

Суми — середня ціна 23 500 доларів;

Миколаїв — 24 800 доларів;

Чернігів -28 600 доларів.

Скільки коштує «квадрат» у Кропивницькому

Середня вартість квадратного метра на первинці у Кропивницькому від початку 2025 року знизилася з 1080 до 1000 доларів.

Водночас найнижчою ціна на житло у цьому місті була у серпні 2022 року, коли вартість «квадрату» просіла до 450 доларів.

Якщо розглядати різні класи житла, то тут розподіл і динаміка такі:

«комфорт-клас» — 940 дол./кв.м (+60 дол. від початку року);

«бізнес-клас» — 1200 дол./кв.м (порівняно із 1080 доларів у січні 2025).

Водночас аналітики ЛУН не мають достатньо даних для визначення середніх цін у класі «економ».

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Ціни на первинці у Запоріжжі

Другим містом, де подешевшало житло у новобудовах, є Запоріжжя. Середня ціна на квартири в запорізьких новобудовах у липні 2025 року знизилася на 5% до 570 доларів/кв.м.

Це на 40 доларів менше, ніж було у квітні-червні цього року, коли «квадрат» коштував у середньому 610 доларів, і на 70 доларів менше, ніж на початку року. Із пікових значень у серпні 2023 року ринок значно охолов: тоді вартість сягала 930 дол/кв.м.

Ціни на нові квартири у Запоріжжі за різними класами житла є досить стабільними. Згідно з даними платформи ЛУН, за останні пів року:

у класі «економ» квадрат подешевшав на 30 доларів — до 610 дол./кв.м;

у «комфорт-класі» — стабільна ціна 670 дол./кв.м;

у «бізнес-класі» — без змін 570 дол./кв.м;

у класі «преміум» — ціна знизилась з 600 до 540 дол./кв.м;

Тож попри складну ситуацію на ринку й тривалу війну, забудовники утримують стабільні ціни в більшості сегментів.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, щоб придбати однокімнатну квартиру на вторинці, українцям потрібно працювати в середньому більше 5 років , відкладаючи всю зарплату.

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