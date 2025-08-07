Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка)

Нерухомість
36
Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка)
Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка)
Найбільше нових оголошень про продаж вторинного житла з’явилося у Волинській, Запорізькій та Житомирській областях. Натомість найбільше скорочення пропозицій зафіксовано в Сумській області.
Про це йдеться в дослідженні Маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA, який проаналізував стан ринку житла в Україні за липень 2025 року.
Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка)

Ціни

За даними маркетплейсу DIM. RIA вартість вторинного житла в липні зростала майже по всій Україні.
Чернівецька область продемонструвала найшвидший приріст — +10 %.
У Києві середня вартість однокімнатної квартири становить $94,2 тис. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається
  • Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141,6 тис.,
  • а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.
Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка)

Попит

Значне зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано у Хмельницькій, Херсонській та Івано-Франківській областях. У Тернопільській області спостерігається помітне зниження попиту — падіння на 25 % порівняно з червнем.

Що в регіонах

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у червні в Києві склало 1:2, такий же показник фіксується на Одещині. У Вінницькій області він становить 1:18, Тернопільській — 1:17, Черкаській — 1:16.
Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка)
Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка)
Нагадаємо, у липні частка працюючих відділів продажу новобудов зросла до 83 %. Найвищу частку зданих об’єктів зафіксовано у Рівненській (66 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (55 %) областях.
Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.

Вибрати депозит

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems