Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка) — Finance.ua

Вартість квартир на вторинці в липні: ціни зростають, попит нестабільний (інфографіка)
Найбільше нових оголошень про продаж вторинного житла з’явилося у Волинській, Запорізькій та Житомирській областях. Натомість найбільше скорочення пропозицій зафіксовано в Сумській області.
Про це йдеться в дослідженні Маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA, який проаналізував стан ринку житла в Україні за липень 2025 року.
Ціни
За даними маркетплейсу DIM. RIA вартість вторинного житла в липні зростала майже по всій Україні.
Чернівецька область продемонструвала найшвидший приріст — +10 %.
У Києві середня вартість однокімнатної квартири становить $94,2 тис. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається
- Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141,6 тис.,
- а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.
Попит
Значне зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано у Хмельницькій, Херсонській та Івано-Франківській областях. У Тернопільській області спостерігається помітне зниження попиту — падіння на 25 % порівняно з червнем.
Що в регіонах
Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у червні в Києві склало 1:2, такий же показник фіксується на Одещині. У Вінницькій області він становить 1:18, Тернопільській — 1:17, Черкаській — 1:16.
Нагадаємо, у липні частка працюючих відділів продажу новобудов зросла до 83 %. Найвищу частку зданих об’єктів зафіксовано у Рівненській (66 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (55 %) областях.
