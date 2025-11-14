У Білій Церкві зведуть житловий квартал для ВПО з Маріуполя Сьогодні 12:33 — Нерухомість

У Білій Церкві зведуть житловий квартал для ВПО з Маріуполя

У межах Міжнародної виставки ReBuild Ukraine у Варшаві 13 листопада представили архітектурну концепцію нового житлового кварталу в Білій Церкві на Київщині, який стане домом для тисячі сімей переселенців із Маріуполя.

Розробку проєкту профінансувала група «Метінвест» Ріната Ахметова, а саму архітектурну концепцію безоплатно передано громаді, щоб забезпечити якнайшвидший старт будівництва.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Меморандум про передачу архітектурно-технічних рішень для будівництва житлового кварталу підписали Маріупольська міська рада та «Метінвест» у межах концепції відновлення України «Сталева мрія».

Проєкт покликаний забезпечити комфортне житло та сприяти відновленню життя людей, які втратили домівки через війну.

Майбутній житловий комплекс поєднає сучасне житло, соціальну інфраструктуру та громадські простори, серед яких — меморіальний комплекс Героїв гарнізону Маріуполя.

Квартири передадуть у власність Маріупольської громади: вони будуть повністю відремонтовані, мебльовані та оснащені побутовою технікою. Оренда матиме соціальний характер і буде нижчою за ринкову, а окремі категорії переселенців зможуть проживати безоплатно.

Наразі вже 9086 маріупольців виявили бажання отримати житло за постановою КМУ № 814: Маріупольська міська рада зареєструвала заяви від 4543 сімей, серед яких:

10% - сімʼї військовослужбовців;

39% - люди похилого віку;

25% - сімʼї з дітьми;

7% - найбільш соціально вразливі категорії (багатодітні, мають інвалідність тощо).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.