Первинний ринок: як змінились ціни, попит і пропозиція в липні — дослідження — Finance.ua
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Первинний ринок: як змінились ціни, попит і пропозиція в липні — дослідження

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Первинний ринок: як змінились ціни, попит і пропозиція в липні — дослідження
Первинний ринок: як змінились ціни, попит і пропозиція в липні — дослідження
У липні частка працюючих відділів продажу новобудов зросла до 83 %.
Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA проаналізував стан ринку житла в Україні за липень 2025 року.
Протягом місяця в експлуатацію було введено 14 новобудов (19 секцій), зокрема:
  • 4 — у Київській
  • 3 — в Івано-Франківській,
  • по 2 — у Львівській та Закарпатській,
  • по 1 — у Тернопільській, Хмельницькій областях та у Києві.
Найвищу частку зданих об’єктів зафіксовано у Рівненській (66 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (55 %) областях.
Первинний ринок: як змінились ціни, попит і пропозиція в липні — дослідження

Ціни

У більшості регіонів спостерігається невелике, але стабільне зростання вартості квадратного метра. Лідером за темпами зростання стала Полтавська область — +6 % за місяць.
Київ залишається найдорожчим містом: вартість квадратного метра — $1 407/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Запорізька та Сумська області.
Первинний ринок: як змінились ціни, попит і пропозиція в липні — дослідження
Зацікавленість у новобудовах серед користувачів у липні відрізнялась у регіонах. У деяких областях спостерігається значне зростання попиту — Закарпатська (+12%), Полтавська (+11%), Чернігівська (+9%). У значній частині регіонів інтерес продовжує падати — Кіровоградська (-21%), Волинська (-14%). Серед забудовників найбільший інтерес користувачі DIM. RIA виявляють до проєктів компаній Інтергал-Буд та Ріел.
Первинний ринок: як змінились ціни, попит і пропозиція в липні — дослідження

Попит

Значне зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано у Хмельницькій, Херсонській та Івано-Франківській областях. У Тернопільській області спостерігається помітне зниження попиту — падіння на 25 % порівняно з червнем.
Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у червні в Києві склало 1:2, такий же показник фіксується на Одещині. У Вінницькій області він становить 1:18, Тернопільській — 1:17, Черкаській — 1:16.

ТОП-10 забудовників

Первинний ринок: як змінились ціни, попит і пропозиція в липні — дослідження
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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