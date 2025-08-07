Як зросли ціни на оренду квартир у липні: регіони та столиця (інфографіка) — Finance.ua
укр
Нерухомість
Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у липні в Києві становить 1:9, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській— 1:57.
Про це йдеться в дослідженні Маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM. RIA, який проаналізував стан ринку житла в Україні за липень 2025 року.
Ціни

Київ продовжує лідирувати за ціною на оренду житла: середня вартість у липні залишилась на рівні 18,4 тис. грн за місяць.
У розрізі 1-кімнатних квартир Печерський район найдорожчий — 25,2 тис. грн, найдешевшим залишається Деснянський — 10,3 тис. грн.

Регіони

У липні у більшості регіонів зафіксовано помірне зростання вартості оренди, особливо в Тернопільській, Житомирській та Вінницькій областях.
У прифронтових регіонах, навпаки, спостерігається зниження цін.

Пропозиція

У більшості регіонів кількість нових оголошень про оренду зменшилась. Найсуттєвіше у Миколаївській та Сумській областях. Значне зростання пропозицій відбулось у Волинській (+26%) та Кіровоградській (+18%) областях.
Попит

Порівняно з червнем, загальна активність орендарів дещо знизилась. Згідно даних маркетплейсу DIM.RIA зацікавленість найбільше продовжила зростати у Кіровоградській області — +29%. У Сумській області навпаки — попит впав на 14%.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
