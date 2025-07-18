ТОП-15 найдорожчих міст світу для заможних людей — Finance.ua

ТОП-15 найдорожчих міст світу для заможних людей Сьогодні 07:34 — Світ

ТОП-15 найдорожчих міст світу для заможних людей

Сінгапур третій рік поспіль став найдорожчим містом світу для проживання заможних людей.

Про це йдеться у звіті швейцарської банківської групи Julius Baer «Julius Baer Global Wealth and Lifestyle Report 2025», пише Bloomberg

Як рахували? Індекс оцінює 25 міст, аналізуючи житлову нерухомість, автомобілі, перельоти бізнес-класом, навчання, дегустаційні вечері та інші предмети розкоші. Банк опитав заможних людей з банківськими активами домогосподарств у розмірі 1 мільйон доларів або більше (за період лютий-березень 2025 року).

До слова, вперше з початку опитування у 2020 році ціни на кошик предметів розкоші, що відстежуються для вирахування індексу, впали на 2%. У Julius Baer називають це явище «досить винятковим», оскільки історично ціни на товари високого класу зростають вдвічі швидше, ніж середні споживчі ціни.

«Індекс способу життя» Julius Baer показав, що Сінгапур посідає перше місце за категоріями автомобілів та жіночих сумок, друге місце — у категорії жіночого взуття, третє — в категорії житлової нерухомості та охорони здоров’я.

Друге місце в рейтингу цього року посів Лондон. Цей зсув відображає відносну стабільність валюти, де фунт стерлінгів тримається міцніше, ніж євро, швейцарський франк і долар.

Гонконг здобув «бронзу» рейтингу.

«Гонконг залишається одним із найдорожчих міст для заможного життя. Його низькі податки продовжує вабити заможних людей, чому сприяє програма „резидентство за інвестиції“, яка викликала значний інтерес як з боку материкового Китаю, так і з боку заможних людей з усього світу», — зазначають фахівці.

До п’ятірки найдорожчих мегаполісів також увійшли Монако і Цюріх.

15 найдорожчих міст для розкішного життя

Сінгапур Лондон Гонконг Монако Цюрих Шанхай Дубай Нью-Йорк Париж Мілан Бангкок Тайбей Маямі Сідней Барселона

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