ТОП-6 найбезпечніших міст Європи: хто у лідерах — Finance.ua

Такі міста, як Дубровник і Таллінн, зуміли зберегти свою середньовічну спадщину, забезпечивши при цьому баланс між безпекою та комфортом туристів та мешканців.

Згідно з новим дослідженням туроператора Riviera Travel, Дубровник — найбезпечніше місто Європи, пише euronews.

Індекс безпеки враховує зростання злочинності у тому чи іншому місці за останні п’ять років та поточний стан злочинності.

Рейтинг підтверджує, що Європа пропонує туристам багату культуру, красу, а також неперевершену безпеку.

«Від середньовічної чарівності Дубровника до неймовірних шпилів Праги та мальовничого Цюриха — найбезпечніші європейські напрямки дозволять вільно та спокійно подорожувати», — прокоментувала в інтерв’ю Euronews Travel Джоанна Лінн, керівник відділу європейського продукту Riviera Travel.

Дубровник

Дубровник, одне з найпопулярніших міст Хорватії, визнано найспокійнішим у рейтингу Riviera Travel із загальним балом безпеки 44,1.

Прозваний «перлиною Адріатики» Дубровник входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки укріпленому Старому місту, що добре збереглося, і винятковій середньовічній архітектурі.

Дубровник — місце веселих барів, концертів та вечірок, але це не йде врозріз із безпекою. Тут ви можете сміливо гуляти вночі, не боячись зловмисників.

Місто особливо гостинне до туристів і водночас захищає інтереси місцевих жителів, забезпечуючи безпечне середовище для тих та інших.

Таллінн

Таллінн посів друге місце в Індексі безпечних напрямків, отримавши загальний бал 55,8. Столиця Естонії визнана однією з найбезпечніших у Північній Європі.

Старий Таллінн — ще один об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що являє собою зразок середньовічного торговельного міста Північної Європи, яке чудово збереглося. Багато місцевих жителів, і особливо працівники сфери обслуговування та туризму, володіють англійською, що полегшує туристам життя.

Програми для виклику таксі, такі як Bolt, пропонують послуги «Жінки для жінок», які дозволяють пасажиркам просити про поїздку з водієм-жінкою. Високоефективні державні служби та система електронного доступу до них також сприяють безпеці.

Варшава

Варшава посіла третє місце у рейтингу, отримавши загальний бал за безпеку 60,2. Хоча за останні п’ять років у місті спостерігалося помірне зростання злочинності, на сьогодні воно залишається дуже низьким.

Масштабна післявоєнна реконструкція та стильні сучасні райони приваблюють дедалі більшу кількість туристів.

У столиці Польщі багато поліції, а громадські місця добре освітлені, тож нічні прогулянки не пов’язані з ризиком. Збільшення доходів населення, економічне зростання, а також зниження безробіття в Польщі також призвели до зниження рівня злочинності, за даними Statista.

Прага

На четвертому місці у рейтингу безпечних напрямків опинилася Прага із загальним балом 50,9. Як і у Варшаві, у Празі за останні п’ять років спостерігалося помірне зростання злочинності, але сьогодні воно залишається дуже низьким.

Прозвана «містом ста шпилів» Прага пропонує гостям можливість поринути у багате культурне життя в умовах повної безпеки.

Правоохоронні органи активно та ефективно борються з кишеньковими злодіями та іншими злочинами, а також підтримують порядок, повідомляє Prague Views. Крім того, у місті добре розвинена система відеоспостереження.

Краків

Ще одне польське місто, Краків, посіло п’яте місце, отримавши загальний бал за безпеку 64,3. Нині у місті низький рівень злочинності, проте за останні п’ять років він дещо зріс.

За даними Visit Krakow, безпека в Кракові пояснюється, зокрема, щільною присутністю поліції, особливо в туристичних районах. Як і в Дубровнику, у Кракові панує доброзичливе ставлення до туристів: Старе місто та інші ключові туристичні майданчики багатолюдні та добре освітлені. Громадський транспорт є безпечним і в нічний час.

Амстердам

Амстердам у рейтингу посів шосте місце, там також спостерігалося помірне зростання злочинності за останні п’ять років і низький її рівень сьогодні.

За даними Ultimate Party Experiences, голландці особливо довіряють поліції. Свідки та жертви злочинів в Амстердамі охоче повідомляють про події, що сприяють зниженню загального рівня криміналізації суспільства. Амстердам відрізняється більш толерантним та ліберальним підходом до таких речей, як секс-бізнес та вживання канабісу, що допомагає знизити ймовірність злочинів у цих сферах.

Загальна розслабленість та атмосфера космополітичного села у місті, а також підхід «живи сам і давай жити іншим» сприяють інклюзії та безпеці як для місцевих жителів, так і для гостей міста.

