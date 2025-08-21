10 корисних додатків для українських біженців у Польщі — Finance.ua

10 корисних додатків для українських біженців у Польщі Сьогодні 09:13 — Світ

10 корисних додатків для українських біженців у Польщі

Життя в новій країні часто супроводжується нескінченними завданнями: треба забрати посилку, записатися до лікаря, оплатити квитки або вирішити побутові питання. У Польщі це вже не обов’язково займає години та потребує походів по офісах — достатньо мати на смартфоні потрібний додаток.

Із посиланням на UAinKrakow.pl ділимося добіркою мобільних сервісів, які допоможуть українцям швидше адаптуватися в Польщі, економити час і вирішувати найважливіші питання максимально зручно та швидко.

mObywatel — Diia. pl

Додаток mObywatel потрібен, щоб постійно мати із собою документи, які дозволяють легально перебувати в Польщі, зокрема, PESEL. У mObywatel також є електронний документ Diia. pl, який посвідчує особу під час подорожей в Україну та ЄС. У застосунку ви можете переглядати рецепти від лікаря в розділі eRecepta , зберігати водійські права, талон реєстрації та дізнатися чи маєте штрафи.

mZUS

Програма дозволяє підключатися до профілю, який треба створити на Платформі електронних послуг . Додаток допоможе вирішувати питання без використання комп’ютера чи особистого відвідування ZUS.

За його допомогою можна оформити заявки на фінансові допомоги (наприклад, «800+» та «Добрий старт»). У mZUS є можливість перевіряти статус поданих заявок та інформацію про виплати.

У додатку mZUS є можливість зателефонувати на гарячу лінію ZUS, зайти на сайт та забронювати електронний візит до ZUS, щоб поспілкуватися з фахівцем щодо допомог чи пільг. У додатку можна читати повідомлення та нагадування про можливість подати заяву на новий період пільг.

ePraca

Місцеві служби зайнятості в Польщі крім пошуку роботи через офіційний сайт пропонують встановити додаток ePraca. Він надає вільний доступ до:

пропозицій роботи з усієї Польщі;

дат ярмарків вакансій, тренінгів, навчальних курсів;

стажувань від воєводських, повітових служб зайнятості та працедавців.

У додатку є можливість фільтрувати пропозиції роботи за обраною професією та місцезнаходженням.

ZnanyLekarz. pl

Сторінка ZnanyLekarz. pl та її додаток є досить популярними в Польщі. За їх допомогою можна знайти потрібного лікаря та записатися на прийом, а також почитати відгуки про лікарів від пацієнтів, знайти інформацію про безплатні консультації для українців та ціни за прийом.

Jakdojade

Додаток Jakdojade допоможе подорожувати громадським транспортом у польських містах: перевіряти розклад, оплачувати проїзд. Також застосунок дозволяє визначити найшвидший оптимальний маршрут з якомога меншою кількістю пересадок.

Duolingo

У мережі є багато додатків, які допомагають вчити польську мову. Одним з таких є Duolingo. Розробники запевняють, що навіть п’ять хвилин навчання щодня допоможуть у вивченні іноземної мови.

Застосунок є безплатним для українців і буде корисним як для початківців, так і для тих, хто володіє польською на розмовному рівні.

moBILET

Застосунок moBILET допоможе зручніше користуватися громадським транспортом і подорожувати залізницею. У ньому ви можете купити квитки онлайн (вони зберігаються в додатку) та показати під час перевірки. Доступна оплата онлайн-гаманцем, карткою та BLIK-ом.

Для власників авто застосунок moBILET корисний тим, що він дозволяє оплачувати паркування. Для того, щоб користуватися цією функцією, треба обрати розділ «płatne parkowanie».

InPost

Додаток InPost допоможе надіслати або отримати посилку 24/7. Застосунок має функцію дистанційного відкриття скриньки поштомата. Також тут можна відстежити ваш пакунок.

В InPost є кілька способів забрати посилку:

за допомогою повідомлення в додатку. Потрібно підійти до екрана поштомата та в додатку натиснути «Otwórz skrytkę». Камера зберігання відкриється, і ви можете забрати пакунок; за допомогою QR-коду чи коду з 6 цифр, що надійде в SMS-повідомленні, на email чи сповіщенням у додатку. Підійдіть до поштомата, відскануйте QR-код. Виберіть опцію «Odbierz paczkę» та піднесіть QR-код до зчитувача; за допомогою номеру телефону та коду отримання.

Забрати посилку з моменту отримання сповіщення потрібно протягом 48 годин.

Qpony

Додаток допомагає використовувати купони на знижки в магазині, ресторані чи кафе. Тут відображаються усі доступні в місті купони.

Шукати знижки на необхідні товари та послуги теж нескладно. До прикладу, можна вписати запит «шукаю зимове взуття» чи «дитячий одяг», і обрати потрібний купон серед пропозицій.

Freebike

Freebike — це додаток, який дозволяє безплатно орендувати електровелосипед, щоб їздити містом. Станції розташовані на P+R Czerwone Maki, P+R Kurdwanów, P+R Mały Płaszów та P+R Nowy Bieżanów. У застосунку можна подивитися кількість вільних роверів на парковці, розблокувати за допомогою коду обраний велосипед та припаркувати його назад. Реєстрація на сайті доступна українською мовою.

Важливо: сервіс не працює у зимовий період.

