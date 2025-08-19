У Польщі змінюються правила оренди житла — Finance.ua

У Польщі змінюються правила оренди житла
З лютого 2026 року орендодавці, що здають приватне житло, можуть зіткнутися з новими вимогами — отриманням податкового номера NIP та обов’язковим електронним виставленням рахунків.
Про це пише inpoland.net.pl.
Це пов’язано з впровадженням обов’язкової Національної системи електронних рахунків-фактур (KSeF) для всіх платників VAT. Нові правила поширюватимуться навіть на тих, хто має право на звільнення від сплати цього податку.
Податкові експерти пояснюють: кожен, хто здає квартиру в оренду, формально вважається платником VAT, хоча в окремих випадках діє податкове звільнення. Наразі брак знань про цей статус не створює жодних зобов’язань, але з лютого 2026 року ситуація зміниться.
- Якщо орендарем виступає компанія і вона запитає рахунок-фактуру, орендодавець буде зобов’язаний видати його через KSeF.
- Для цього знадобиться ідентифікаційний податковий номер (NIP), навіть якщо раніше орендодавець не виставляв рахунків-фактур і користувався податковими пільгами.
Ціни на оренду у Польщі
За даними звіту Rankomat. pl та Rentier. io, Варшава залишається найдорожчим містом для оренди житла серед 17 проаналізованих населених пунктів. Як пише Ceo.com, оренда студії площею 30 м² у польській столиці коштує 2735 злотих на місяць. За квартиру середнього розміру (50 м²) ціна піднімається до 3643 злотих, а за велику квартиру (70 м²) доведеться сплатити 4947 злотих.
Не відстають за цінами і Гданськ, Краків та Вроцлав. Там оренда студії площею 30 м² коштує близько 2400 злотих, квартири на 50 м² — близько 3100 злотих, а от на великі квартири ціни відрізняються:
- Гданськ — 4025 злотих,
- Краків — 3850 злотих,
- Вроцлав — 3700 злотих.
Найдешевшою залишається Ченстохова: оренда студії площею 30 м² тут обходиться у 1386 злотих, квартири середнього розміру (50 м²) — у 1824 злотих, а великої (70 м²) — у 2484 злотих.
Поділитися новиною
Також за темою
У Польщі змінюються правила оренди житла
Де студенту дешево знімати житло
Де найвищі та найнижчі ціни на житло в Карпатах
Нові квартири у Києві та області: скільки коштує «квадрат» житла
Яку частину доходу українців «з'їдає» оренда житла (інфографіка)
Будівельна галузь в Україні: що змінилося з 2021 року