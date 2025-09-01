Uber запустить потяг із Лондона до великих міст Європи — Finance.ua
Uber запустить потяг із Лондона до великих міст Європи

Світ
14
Подорожі з Лондона до ключових міст Європи можуть стати зручнішими та дешевшими. Uber оголосила про плани запустити Uber Trains — мережу швидкісних поїздів, що сполучатимуть Стратфорд у східному Лондоні з Парижем, Брюсселем та Ліллем через тунель під Ла-Маншем.
Про це пише видання Euronews.
Проєкт реалізують разом зі стартапом Gemini Trains, який уже подав пропозиції на затвердження регулятору. Якщо все піде за планом, перші поїзди вирушать у рейси вже у 2029 році.

Конкуренція для Eurostar

Багато років Eurostar залишався єдиним великим оператором на маршрутах через Ла-Манш. Але пасажири часто скаржаться на:
  • високі ціни — квиток Лондон-Париж у два боки нерідко коштує понад €230, навіть при бронюванні заздалегідь;
  • затримки та проблеми з розкладом;
  • слабку якість сервісу та оманливу рекламу.
Видання пише, що вихід Uber Trains може змінити ситуацію: конкуренція змусить ринок знижувати ціни та поліпшувати якість обслуговування.

Що обіцяє Uber Trains

За словами Gemini Trains, новий оператор орієнтуватиметься на клієнтський сервіс без компромісів та гнучку систему тарифів. Планується пропонувати місця як економ-, так і бізнес-класу за ціною, що має бути привабливішою за пропозиції Eurostar.
«Ми переконані, що поєднання культури обслуговування „клієнт понад усе“, конкурентних цін та інноваційних рішень допоможе оживити ринок залізничних перевезень», — йдеться на сайті Gemini Trains.

Що це означає для пасажирів

Якщо Uber Trains запрацює, подорожі через Ла-Манш можуть стати доступнішими. На тлі зростання вартості поїздок це шанс для туристів і бізнес-мандрівників отримати більше варіантів, кращий сервіс і нижчі ціни.
За матеріалами:
Телеканал 24
