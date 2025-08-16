Подорожі поїздом замість літаків — які зміни готує ЄС — Finance.ua
Подорожі поїздом замість літаків — які зміни готує ЄС

Європейська комісія протягом найближчих місяців планує представити нову стратегію розвитку високошвидкісного залізничного сполучення на території Європи. Її головна мета — зробити подорожі поїздами конкурентними з авіаперельотами за комфортом, швидкістю та ціною.
Про те, які зміни чекають на залізничний транспорт в Європі, пише видання «The Guardian».

Як планують покращити залізничний транспорт в ЄС

ЄС прагне, щоб пасажири обирали залізницю не лише через її екологічність, а й завдяки зручності, доступності та швидкому сполученню на дальніх маршрутах.
У рамках стратегії передбачено створення узгодженої мережі шляхів для руху поїздів зі швидкістю понад 250 км/год, яка з’єднає між собою столиці та великі міста країн Євросоюзу.
Поставлено чіткі цілі: подвоїти обсяги перевезень на високошвидкісних залізницях до 2030 року у порівнянні з 2015-м, а до 2050-го — збільшити їх утричі.

За планом, для досягнення цих показників необхідно усунути ключові інфраструктурні проблеми, відкрити ринок для нових операторів, уніфікувати рухомий склад та інтегрувати національні мережі в єдину систему з узгодженими правилами та стандартами роботи.
Очікується, що коли залізничні компанії зможуть забезпечити зручний, доступний і простий у бронюванні сервіс, кількість пасажирів значно зросте.
Європейська комісія бачить у цьому крок до майбутнього, коли подорожі між європейськими містами стануть швидкими, комфортними та привабливими для більшості мандрівників.
Novyny.live
