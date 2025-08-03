Польські міста очолили рейтинг найбюджетніших напрямків для подорожі — Finance.ua

Польські міста очолили рейтинг найбюджетніших напрямків для подорожі
Одразу п’ять польських міст увійшли до десятки найдоступніших для короткого сімейного відпочинку в Європі, згідно з новим рейтингом британського цифрового агентства INK Digital. Три з них — Познань, Лодзь і Варшава — очолили список.
Як пише портал Yavp.pl, рейтинг базується на середніх витратах родини з чотирьох осіб на тижневу подорож.
Найвигіднішим містом стала Познань — орієнтовні витрати становлять приблизно 10 940 злотих. Видання Daily Mail зазначає, що попри меншу популярність у порівнянні з Краковом, місто приваблює туристів унікальними враженнями за доступною ціною.
Лодзь, культурна столиця польського кінематографу, посіла друге місце з витратами близько 11 650 злотих.
На третьому місці — Варшава, де родина витратить приблизно 12 300 злотих за тиждень.
Інші позиції рейтингу:
- Краків (4 місце) - ~12 500 злотих;
- Брага, Португалія (5 місце) — стала єдиним не польським містом у топ-5);
- Вроцлав (6 місце) — ~14 800 злотих.
Далі йдуть: Пірей (Греція), Порту, Гая (Португалія) та Франкфурт (Німеччина).
Рейтинг підтверджує: цього літа Польща приваблює не лише архітектурою чи природою, а й доступними цінами для туристів.
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