Польські міста очолили рейтинг найбюджетніших напрямків для подорожі — Finance.ua

Польські міста очолили рейтинг найбюджетніших напрямків для подорожі Сьогодні 06:31 — Світ

Польські міста очолили рейтинг найбюджетніших напрямків для подорожі

Одразу п’ять польських міст увійшли до десятки найдоступніших для короткого сімейного відпочинку в Європі, згідно з новим рейтингом британського цифрового агентства INK Digital. Три з них — Познань, Лодзь і Варшава — очолили список.

Як пише портал Yavp.pl , рейтинг базується на середніх витратах родини з чотирьох осіб на тижневу подорож.

Найвигіднішим містом стала Познань — орієнтовні витрати становлять приблизно 10 940 злотих. Видання Daily Mail зазначає, що попри меншу популярність у порівнянні з Краковом, місто приваблює туристів унікальними враженнями за доступною ціною.

Лодзь, культурна столиця польського кінематографу, посіла друге місце з витратами близько 11 650 злотих.

На третьому місці — Варшава, де родина витратить приблизно 12 300 злотих за тиждень.

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Інші позиції рейтингу:

Краків (4 місце) - ~12 500 злотих;

Брага, Португалія (5 місце) — стала єдиним не польським містом у топ-5);

Вроцлав (6 місце) — ~14 800 злотих.

Далі йдуть: Пірей (Греція), Порту, Гая (Португалія) та Франкфурт (Німеччина).

Рейтинг підтверджує: цього літа Польща приваблює не лише архітектурою чи природою, а й доступними цінами для туристів.

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