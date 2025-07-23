Скільки коштує активний відпочинок у Карпатах та на Одещині цього літа — Finance.ua

Скільки коштує активний відпочинок у Карпатах та на Одещині цього літа Сьогодні 20:05 — Особисті фінанси

Скільки коштує активний відпочинок у Карпатах та на Одещині цього літа

Сезон відпусток у розпалі, то зараз саме час вирушити на пошуки нових вражень і перезавантаження. І зовсім не обов’язково перетинати кордон: в Україні чимало місць, де можна активно відпочити, набратися сил і насолодитися вражаючими краєвидами.

Finance.ua з посиланням на статтю пропонує три цікаві локації в Карпатах та на Одещині для любителів активного відпочинку.

Рафтинг на Чорному Черемоші (Івано-Франківська область)

Джерело фото: Instagram @rafting.verkhovyna

Рафтинг — це швидкісний сплав гірською річкою через пороги на надувному човні. Є шість рівнів складності, з яких перший вважається досить легким і не потребує особливої майстерності.

Рафтинги річкою Чорний Черемош доступні всім, адже не вимагають особливої підготовки, тривалого навчання і багаторічної практики. Навички вітаються, але все, що необхідно знати перед сплавом, розкажуть досвідчені інструктори.

До речі, саме цю річку в Карпатах називають найзручнішою для сплавів, оскільки вона має широку та довгу долину водозбору та дорогу вздовж річки.

Найкращим часом для рафтингу традиційно вважається весна, але за достатньої кількості дощів влітку, сплав можливий і в цю пору.

Місцеві турбази пропонують як денні маршрути (6−12 км), так і триденні походи з ночівлею в наметах. Також є можливість замовити всі послуги окремо.

Вартість 1 сплаву — 900 грн/ос., обід в кемпінгу — 250 грн.

Одноденний тур — від 1850 грн. У вартість входить:

прокат спорядження для сплаву (рафти або байдарки, весла);

рятувальний жилет та шолом (каска) для рафтингу;

гідрокостюм для рафтингу;

послуги професійних гідів-інструкторів;

транспортні закидання для сплаву;

комплексний обід на рафтинг-базі.

Як дістатися: потяг до Івано-Франківська — автобус до Верховини (≈200 грн) — трансфер до бази.

Із собою обовʼязково потрібно взяти змінну білизну та футболку, рушник, рюкзак/торбинку для змінних речей.

Тустань (Львівська область)

Джерело фото: finance.ua

Тустань була оборонним та адміністративним центром, а також митним пунктом на важливому соляному шляху, що вів з Дрогобича до Закарпаття та Західної Європи. Залишки давньоруського наскельного оборонного комплексу розташовані в Карпатах (Східних Бескидах), у Сколівському районі Львівської області, поблизу с.Урич.

Фортеця входить до складу Державного історико-культурного заповідника.

Оскільки місцевість досить велика, існує три маршрути екскурсій. Перший — найкоротший, проходить тільки через центральну частину, де була, власне, сама Тустань. Піднявшись на вершину, ви зможете спуститися до священного джерела. Від нього можна піти до виходу або продовжити шлях до скелі «Гострий камінь». З іншого боку фортеці знаходяться скелі Суму.

Найдовший маршрут займе приблизно чотири години. Але враховуйте те, що неодмінно захочеться зробити фото і насолодитися приголомшливими видами.

На самих скелях мандрівники можуть побачити сліди будівництва: залишки кам’яних стін, видовбані пази і вруби, штучні печери, цистерни для зберігання води. Крім цього, тут велика кількість наскельних зображень-петрогліфів, в основному це символи Сонця.

У місцевому історичному музеї знаходиться зменшений макет фортеці. А також безліч предметів, які були знайдені на її території під час розкопок і різні документи.

На території біля скельного комплексу протягом десяти років влітку відбувається щорічний фестиваль української середньовічної культури «Ту Стань!».

Вартість квитка — 180 грн. Купуючи один квиток, ви можете відвідати територію заповідника, Музей Тустані та Центр локальної історії «Хата у Глубокім».

Проживання: гостьові будинки в Східниці, Уричі — від 800 грн/ніч.

Як дістатися: автобусом зі Львова (≈2,5 год). Зручніше на власному авто.

З собою потрібно мати зручне взуття та одяг, воду, захист від сонця.

Одещина: Дунай та солоні аромати степу

Вилкове: місто каналів та дунайського оселедця

Джерело фото: Instagram @ukrainian_travels

Вилкове називають українською Венецією. Тут живуть старообрядці, вирощують виноград і плавають каналами.

Це останній населений пункт на берегах Дунаю перед падіння у Чорне море. Містечко відоме своїми численними каналами, які мешканці називають єриками. Водні шляхи прориті вздовж вулиць, тому човен тут є звичнішим засобом пересування, ніж авто.

У Вилковому понад три тисячі човнів — і це чи не найбільший відсоток в Україні. Цікаво, що назва міста пов’язана з його географічним положенням. Дунай у межах містечка розділений на кілька рукавів-розгалужень, що нагадують вилки.

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Місто поділене на дві частини — материкову та водну. Друга цікавіша для туристів, оскільки вона порізана каналами та має безліч атрибутики саме типового водного міста. Материкова ж частина — місто звичайних людей з високими будинками та асфальтованими дорогами, де триває повсякденне міське життя. До речі, саме на материковій частині знаходиться пам’ятник-човен, за яким легко впізнати легендарне місто.

Прогулянка човном каналами — головна атракція. І, звісно ж, обовʼязково треба продегустувати дунайський оселедець.

Екскурсія коштуватиме 300−500 грн/людина, проживання — від 1600 грн/ніч.

Дістатися локації можна маршруткою з Одеси (4−5 год) або на авто.

З собою треба мати головний убір, крем від сонця, зручне взуття та воду.

Більше варіантів для активного відпочинку шукайте у статті за посиланням.

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