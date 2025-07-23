Як набути громадянство Чехії — Finance.ua

Як набути громадянство Чехії Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як набути громадянство Чехії

У Чехії 401,4 тис. українців отримали тимчасовий захист. Ця країна одна з найбільш вимогливих у питанні натуралізації. Тут цінують сталість, мову, повну інтеграцію в суспільство і готовність дотримуватись чеських традицій.

Переваги чеського громадянства

Громадяни Чехії мають права на:

проживання та роботу в країні без необхідності отримання дозволу на роботу;

свободу пересування країнами Шенгенської зони з можливістю перебування в будь-якій з країн ЄС;

доступ до державної системи охорони здоров’я та освіти;

участь у виборах;

захист з боку чеської держави за межами її території.

Способи набуття громадянства

Однією з основних вимог для набуття громадянства є перебування в Чехії на законних підставах протягом певного періоду, зазвичай від 5 до 10 років, залежно від обставин. Людина має інтегруватися в чеське суспільство, дотримуватись законів і чітко сплачувати податки.

Для набуття громадянства Чехії українцям також потрібне гарне знання чеської мови. На мовні навички звертають увагу, як і на наявність постійного доходу і відсутність судимостей. Майбутній громадянин має пройти мовний іспит, який оцінює рівень володіння чеською мовою: як усною, так і письмовою.

Набути громадянства можна такими способами:

За народженням

Відповідно до статті 4−5 Закону «Про громадянство Чеської Республіки», якщо в день свого народження принаймні один з батьків дитини має громадянство Чехії, то дитина автоматично має громадянство Чехії. Причому Чеське громадянство батьків може бути як з народження, так і набуте.

За встановленням батьківства

При встановленні батьківства людина може набути громадянства, якщо:

1. Батько дитини є громадянином ЧР, але мати не є громадянкою ЧР, однак є громадянкою іншої країни ЄС, Швейцарії, Ісландії, Норвегії або Ліхтенштейна, або ж вона має дозвіл на постійне проживання на території ЧР — у цьому випадку дитина набуває громадянства ЧР з дати підписання загальної згоди батьків про встановлення батьківства громадянина ЧР (декларація) (Ст. 7, п. 1 Закону);2. Батько дитини є громадянином ЧР, але мати не є громадянкою ЧР, та не є громадянкою іншої країни ЄС, Швейцарії, Ісландії, Норвегії або Ліхтенштейна, вона не має дозволу на постійне проживання на території ЧР — у цьому випадку є можливість скористатися двома наступними можливостями: — батьки повинні подати декларацію (загальну згоду батьків про встановлення батьківства громадянина ЧР) та генетичну експертизу, яка доводить батьківство громадянина ЧР (ст. 7, п. 2 Закону); батьки повинні подати декларацію (загальну згоду батьків про встановлення батьківства громадянина ЧР) та подати заяву на отримання громадянства ЧР для своєї дитини (ст. 28 Закону).

Внаслідок усиновлення

Під час усиновлення можна набути громадянства за таких умов:

Хоча б один з названих батьків повинен бути громадянином ЧР; У випадку якщо рішення про усиновлення було надано іншою державою, цей документ повинен бути визнаний органами ЧР (ст. 8−9 Закону).

За натуралізацією

Громадянином Чехії може стати особа, яка інтегрована в суспільство Чехії, не загрожує безпеці держави, її суверенітету та територіальній цілісності, демократичним засадам і відповідає певним вимогам:

Особа не є громадянином ЄС і проживає на території Чехії безперервно протягом 5 років; Особа є громадянином ЄС і проживає на території Чехії безперервно протягом 3 років або має дозвіл на постійне проживання на період, який разом із безпосереднім попереднім перебуванням на території Чехії досягає щонайменше 10 років; Повинні бути докази безперервного перебування на території Чехії; Кримінальна чесність (особа не повинна притягуватись до кримінальної відповідальності); Знання мови; Знання основ конституційної системи Чехії, культурних, соціальних, географічних та історичних основ Чехії; Дотримання та непорушення законодавчих зобов’язань (сплата податків, митних зборів); Доказування джерел своїх доходів; Не здійснювала навантаження на державну систему соціального забезпечення.

Для біженців

Параграф 66 закону № 326/1999 дає право прохачам притулку на території Чехії отримувати дозвіл на постійне проживання. У загальних випадках це можливо після 5 років проживання на підставі статусу біженця. Але якщо біженець є чоловіком/дружиною громадянина Чехії (за умови, що громадянин ЧР одружився з біженцем до його в’їзду як прохач притулку), є дитиною-біженцем або дитиною, залежних від догляду з боку прохача притулку, то він має право претендувати на посвідку на постійне проживання без дотримання вказаного терміну попереднього проживання.

В цілому ж статус прохача притулку (manželem azylanta) дає право на проживання в ЧР протягом 5 років, які також включаються до стажу часу, необхідний для набуття громадянства. Однією з причин надання притулку та міжнародного захисту є політичні переслідування, утиски політичних прав і свобод.

Документи для набуття громадянства Чехії

Подати документи для набуття громадянства Чехії можна до Міністерства внутрішніх справ Чехії або до місцевого органу влади, відповідального за громадянство. Для цього необхідно особисто заповнити анкету для подання заяви про надання громадянства Чеської Республіки та надати відповідний пакет документів.

Список документів може різнитися, тому варто заздалегідь ознайомитись з їхнім переліком та з додатковою інформацією.

Стандартний перелік документів для набуття громадянства Чехії:

заява про надання громадянства Чехії: складається у вільній формі чеською мовою. В документі необхідно пояснити, чому ви хочете набути чеського громадянства та підстави, за якими його мають надати;

офіційно завірена копія свідоцтва про народження;

офіційно завірена копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

офіційно завірена копія свідоцтва про розлучення, рішення про розірвання попереднього партнерства або свідоцтво про смерть чоловіка чи дружини (у разі наявності);

історія перебування в країні (отримати можна в Департаменті з питань надання притулку та міграційної політики (OAMP) МВС Чехії);

список закордонних поїздок за останні 3 роки, якщо такі були;

копія документів про навчання чеською мовою, наприклад, диплом (у разі наявності);

витяг з реєстру судимостей або довідка про несудимість з країни походження (дійсна 6 місяців);

підтвердження про відсутність заборгованості від медичної страхової компанії й від Чеського управління соціального забезпечення (довідка дійсна 30 днів);

підтвердження того, що людина не отримує державну соціальну допомогу та не перебуває у скрутному матеріальному становищі;

свідоцтво про успішне складання іспитів з чеської мови, історії та культури країни;

офіційно завірені копії трудових договорів, податкових декларацій, облікових листів пенсійного страхування та підтвердження про призначення пенсії.

Також може знадобитися життєпис, складений у довільній формі, про перебування людини у Чехії. Тут має бути розповідь про корисну діяльність у країні, кар’єру, навчання, сім’ю, дозвілля тощо. У документі може бути зазначена будь-яка інформація, що може вплинути на позитивне рішення про надання громадянства.

Міністерство внутрішніх справ країни може дати запит на додаткові документи за необхідності.

За законом справа про надання громадянства Міністерством внутрішніх справ розглядається протягом 180 днів з дня отримання заяви. Проте на практиці цей час може збільшуватись. Якщо людина отримала відмову у наданні громадянства, вона має право протягом 15 календарних днів подати заяву на оскарження рішення.

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