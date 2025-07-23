В яких містах України виросли зарплати — Finance.ua

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В яких містах України виросли зарплати

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В яких містах України виросли зарплати
В яких містах України виросли зарплати
Як повідомляє пресслужба OLX Робота, у червні 2025 року на низці вакансій зафіксували стрімке зростання зарплат. Зростання за півроку понад 10%.
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Міста — лідери

Найбільше оголошень, де помітно зросли медіанні зарплати — у сфері «Роздрібна торгівля/продажі/закупки».
Підвищення показників в основному на пропозиції роботи для касирів та продавців:
  • Львів — касир: +34% (25,5 тис. грн); продавець: +16% (24,9 тис. грн.);
  • Київ — касир: +23% (25,1 тис. грн); продавець: +20% (25,3 тис.грн.);
  • Житомир — продавець: +17% (18,5 тис. грн.);
  • Одеса — касир: +13% (21, 5 тис. грн.);
  • Вінниця — продавець: +12% (16,4 тис. грн.).
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Сфера «Будівництво/облицювальні роботи».
Медіанна зарплата на вакансію різноробочого зросла у більшості міст, а саме: +54% у Черкасах (21,5 тис. грн), +47% у Кропивницькому (22 тис. грн), +37% у Луцьку (24 тис. грн), +32% у Полтаві (20,5 тис. грн).
У деяких містах також фіксується збільшення медіанної зарплати у категорії «Початок кар’єри/студенти».
Тут пропонують вакансії людям без досвіду, зокрема студентам.
  • Дніпрі — до 18,8 тис. грн (+34%);
  • Одесі — до 20 тис. грн (+29%);
  • Києві — до 25,3 тис. грн (+19%).
«Зарплати у першій половині 2025 року зросли, перш за все, у сферах з кадровим дефіцитом — будівництві, торгівлі, логістиці. Також роботодавці дедалі активніше залучають молодь і працівників без досвіду, підвищуючи зарплату на стартових посадах», — йдеться в повідомленні.
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А от за даними Державної служби статистики, найбільше зростання зафіксували:
  • авіаційний транспорт +51,5%;
  • сільське господарство +46,9%;
  • будівництво +35,3%.
У високоприбуткових секторах також зафіксовано суттєве зростання зарплат:
  • ІТ +32,5%;
  • фінанси +28,6%.
У 13 з 25 основних секторів економіки заробітна плата залишається нижчою за середній рівень по країні. Це соціально важливі сфери, як-от освіта й медицина.
У вчителів зарплата зросла на 13,5%, у медиків на 12,5%. «Це менше за рівень інфляції, тож реальні доходи в цих сферах фактично зменшились», — пояснюють аналітики.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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