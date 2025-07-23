В яких містах України виросли зарплати — Finance.ua

В яких містах України виросли зарплати Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

В яких містах України виросли зарплати

Як повідомляє пресслужба OLX Робота , у червні 2025 року на низці вакансій зафіксували стрімке зростання зарплат. Зростання за півроку понад 10%.

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Міста — лідери

Найбільше оголошень, де помітно зросли медіанні зарплати — у сфері «Роздрібна торгівля/продажі/закупки».

Підвищення показників в основному на пропозиції роботи для касирів та продавців:

Львів — касир: +34% (25,5 тис. грн); продавець: +16% (24,9 тис. грн.);

Київ — касир: +23% (25,1 тис. грн); продавець: +20% (25,3 тис.грн.);

Житомир — продавець: +17% (18,5 тис. грн.);

Одеса — касир: +13% (21, 5 тис. грн.);

Вінниця — продавець: +12% (16,4 тис. грн.).

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Сфера «Будівництво/облицювальні роботи».

Медіанна зарплата на вакансію різноробочого зросла у більшості міст, а саме: +54% у Черкасах (21,5 тис. грн), +47% у Кропивницькому (22 тис. грн), +37% у Луцьку (24 тис. грн), +32% у Полтаві (20,5 тис. грн).

У деяких містах також фіксується збільшення медіанної зарплати у категорії «Початок кар’єри/студенти».

Тут пропонують вакансії людям без досвіду, зокрема студентам.

Дніпрі — до 18,8 тис. грн (+34%);

Одесі — до 20 тис. грн (+29%);

Києві — до 25,3 тис. грн (+19%).

«Зарплати у першій половині 2025 року зросли, перш за все, у сферах з кадровим дефіцитом — будівництві, торгівлі, логістиці. Також роботодавці дедалі активніше залучають молодь і працівників без досвіду, підвищуючи зарплату на стартових посадах», — йдеться в повідомленні.

А от за даними Державної служби статистики, найбільше зростання зафіксували:

авіаційний транспорт +51,5%;

сільське господарство +46,9%;

будівництво +35,3%.

У високоприбуткових секторах також зафіксовано суттєве зростання зарплат:

ІТ +32,5%;

фінанси +28,6%.

У 13 з 25 основних секторів економіки заробітна плата залишається нижчою за середній рівень по країні. Це соціально важливі сфери, як-от освіта й медицина.

У вчителів зарплата зросла на 13,5%, у медиків на 12,5%. «Це менше за рівень інфляції, тож реальні доходи в цих сферах фактично зменшились», — пояснюють аналітики.

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