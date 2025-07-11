У 13 секторах економіки зарплати нижчі за середні по країні — Finance.ua
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У 13 секторах економіки зарплати нижчі за середні по країні

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У 13 секторах економіки зарплати нижчі за середні по країні
У 13 секторах економіки зарплати нижчі за середні по країні
У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла на 24,1% у річному вимірі й становила 23 460 грн. З урахуванням інфляції на рівні 13,6%, реальне зростання склало 10,5 в.п.
Про це свідчить аналітика Центру Разумкова.
Проте підвищення зарплат виявилося нерівномірним і відображає структурні перекоси, які посилились в умовах війни та мобілізації.
За даними Державної служби статистики, найбільше зростання зафіксували:
  • авіаційний транспорт +51,5%;
  • сільське господарство +46,9%;
  • будівництво +35,3%.
Це зумовлено гострою нестачею працівників у цих сферах.
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Графік: razumkov.org.ua/
У високоприбуткових секторах також зафіксовано суттєве зростання зарплат:
  • ІТ +32,5%;
  • фінанси +28,6%.
Темпи зростання зарплат у цих галузях перевищують середні показники по промисловості, торгівлі та транспорту.
У 13 з 25 основних секторів економіки заробітна плата залишається нижчою за середній рівень по країні. Це соціально важливі сфери, як-от освіта й медицина.
У вчителів зарплата зросла на 13,5%, у медиків на 12,5%. «Це менше за рівень інфляції, тож реальні доходи в цих сферах фактично зменшились», — пояснюють аналітики.
До війни зарплати в освіті та медицині відставали від середньої по економіці на 12−16%. У 2025 році цей розрив збільшився:
  • у медицині до 27%;
  • в освіті до 39%.
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«Ця ситуація підкреслює недостатню увагу влади до ключових соціальних сфер», — сказано в аналітиці.
Нагадаємо, як свідчать дані аналітики OLX Робота, станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 24 609 грн. Водночас розмір заробітної платні суттєво відрізняється залежно від регіону. Найвищу середню зарплату зафіксовано в Донецькій області — 28 431 грн. Водночас найнижчі зарплати отримують працівники в Запорізькій області — 20 555 грн.
За даними Мінекономіки, у січні-травні 2025 року в Україні стало менше зареєстрованих безробітних, ніж за аналогічний період 2024 року. Це пояснюється як міграцією, так і мобілізацією до Збройних Сил. Водночас на 5 тисяч осіб зменшилася і кількість працевлаштованих безробітних у порівнянні з січнем-травнем 2024 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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