Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого очікувати до кінця року — Finance.ua
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Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого очікувати до кінця року

Особисті фінанси
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Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого очікувати до кінця року
Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого очікувати до кінця року
Станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 24 609 грн. Водночас розмір заробітної платні суттєво відрізняється залежно від регіону.
Про це свідчать дані аналітики OLX Робота.

У яких регіонах заробляють найбільше

Найвищу середню зарплату зафіксовано в Донецькій області — 28 431 грн. У п’ятірку лідерів також увійшли:
  • Львівська область — 27 477 грн;
  • Київська — 27 153 грн;
  • Івано-Франківська — 26 676 грн;
  • Волинська — 26 503 грн;
  • Закарпатська — 25 643 грн.
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Водночас найнижчі зарплати отримують працівники в:
  • Запорізькій області — 20 555 грн;
  • Чернігівській (20 828 грн);
  • Полтавській (20 858 грн) областях.

Дані по інших регіонах

Середній рівень зарплати в інших областях виглядає так:
  • Рівненська область — 24 589 грн;
  • Одеська — 24 517 грн;
  • Тернопільська — 24 424 грн;
  • Хмельницька — 23 454 грн;
  • Херсонська — 23 375 грн;
  • Сумська — 23 335 грн;
  • Вінницька — 23 227 грн;
  • Харківська — 23 100 грн;
  • Житомирська — 22 937 грн;
  • Миколаївська — 22 844 грн;
  • Чернівецька — 22 799 грн;
  • Черкаська — 22 071 грн;
  • Дніпропетровська — 22 309 грн;
  • Кіровоградська — 21 748 грн.

Що впливає на зростання зарплат

Аналітики зазначають, що динаміка зростання заробітних плат відповідає загальноекономічним очікуванням. За прогнозом НБУ, у 2025 році номінальні зарплати зростуть на 17,7%, а з урахуванням інфляції — на 3,9%.
Водночас згідно з даними Держстату, у 2024 році зарплати зросли на 25,6% порівняно з попереднім роком.
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Очікування до кінця поточного року залишаються позитивними — прогнозується зростання на рівні 15−20%, що також відповідає динаміці на платформі OLX Робота рік до року.
Найвищі темпи підвищення зарплат прогнозуються в секторах із традиційним дефіцитом кадрів: будівництві, ремонтах, виробництві та промисловості.
Основні чинники, що змушують роботодавців переглядати рівень оплати праці, — гостра нестача кваліфікованих спеціалістів через мобілізацію, виїзд працездатного населення за кордон та загальна демографічна ситуація. До цього додається тиск інфляції, що змушує коригувати зарплатні очікування працівників.
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Нагадаємо, у червні 2025 року українці масово відгукувались на вакансії з бронюванням. Якщо торік такі оголошення збирали десятки відгуків, то цього року вже тисячі. У топ-10 найпопулярніших професій потрапили переважно робітничі спеціальності, водії, вантажники, працівники виробництва, а також вакансії, відкриті для кандидатів без досвіду.
Будівельникам підвищать гарантовану зарплату вдвічі. У Бородянці відбулося підписання нової Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад та територій України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Документ діятиме з 2025 до 2027 року й передбачає оновлені соціально-трудові гарантії для працівників будівельної сфери.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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