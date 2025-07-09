Робота з бронюванням: популярні професії та зарплати — Finance.ua

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Робота з бронюванням: популярні професії та зарплати

Особисті фінанси
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Робота з бронюванням: популярні професії та зарплати
Робота з бронюванням: популярні професії та зарплати
У червні 2025 року українці масово відгукувались на вакансії з бронюванням. Якщо торік такі оголошення збирали десятки відгуків, то цього року вже тисячі. У топ-10 найпопулярніших професій потрапили переважно робітничі спеціальності, водії, вантажники, працівники виробництва, а також вакансії, відкриті для кандидатів без досвіду.
Про це свідчать дані OLX Робота.

10 найпопулярніших вакансій із можливістю бронювання у 2025

  • різноробочий: 7 003 відгуки, медіанна зарплата — 26 000 грн;
  • виробничі спеціальності: 6 123 відгуків, медіанна зарплата — 30 000 грн;
  • водій: 5 468 відгуків, медіанна зарплата — 38 000 грн;
  • початок кар’єри: 3 324 відгуки, медіанна зарплата — 20 000 грн;
  • пакувальник: 3 142 відгуки, медіанна зарплата — 15 800 грн;
  • вантажник: 2 086 відгуків, медіанна зарплата — 26 000 грн;
  • бариста/бармен: 2 016 відгуків, медіанна зарплата — 19 500 грн;
  • будівельник: 1 472 відгуки, медіанна зарплата — 47 500 грн;
  • продавець: 1 156 відгуків, медіанна зарплата — 22 700 грн;
  • охоронець: 1 026 відгуків, медіанна зарплата — 19 050 грн.

Порівняно з червнем 2024 року, попит на вакансії із можливістю бронювання виріс у рази:

  • виробничі спеціальності: кількість відгуків зросла зі 142 до 6 123, медіанна зарплата по Україні зросла на 11%;
  • водій: число відгуків на вакансію по Україні зросло з 482 до 5 468 відгуків, зарплата знизилась на 15%;
  • вантажник: кількість відгуків зросла зі 112 до 2 086, зарплата впала на 26%;
  • бариста/бармен: ріст зі 17 до 2 016 відгуків, медіанна зарплата впала на 35%;
  • будівельник: число відгуків збільшилось з 318 до 1 472, зарплата зросла на 13%;
  • охоронець: зі 51 до 1 026 відгуків, рівень зарплати залишився таким же.

Де найбільше вакансій з бронюванням

У червні 2025 року найбільше вакансій із можливістю бронювання опубліковано у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях:
  • Київська область — 1 211 оголошень, медіанна зарплата — 31 200 грн;
  • Дніпропетровська область — 488 оголошень, медіанна зарплата — 25 000 грн;
  • Львівська область — 210 оголошень, медіанна зарплата — 30 560 грн;
  • Харківська область — 151 оголошення, медіанна зарплата — 29 000 грн;
  • Одеська область — 149 оголошень, медіанна зарплата — 24 500 грн.
Найвищі зарплати в таких областях:
  • Рівненська область — 40 000 грн;
  • Волинська область — 38 000 грн;
  • Закарпатська і Тернопільська області — по 35 000 грн.
Однак у цих регіонах загальна кількість вакансій та відгуків суттєво менша, ніж у Київській чи Дніпропетровській.
Нагадаємо, чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку. Заброньовані працівники можуть виїхати за наявності відповідних документів.
Якщо структура, в якій працює заброньована особа, подала до прикордонної служби інформацію про те, що перетин кордону дозволено лише у разі відрядження, то виїжджати за кордон у відпустку заборонено.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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