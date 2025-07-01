Зарплатна карта України 2025: які міста зростають найшвидше — Finance.ua

Зарплатна карта України 2025: які міста зростають найшвидше Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Зарплатна карта України 2025: які міста зростають найшвидше

У червні 2025 року середня зарплата в Києві сягнула 29 500 грн. Це на 23% більше, ніж торік. У Львові заробітки зросли до 26 000 грн, що на 21% більше, ніж рік тому. Водночас середня зарплата по країні станом на 1 квітня 2025 року, за підрахунками Пенсійного фонду України, становила 19 430 гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Work.ua, Grc.ua та Gremi Personal.

Київ та Львів

«Активне зростання зарплат у Києві пов’язане насамперед із високою часткою офісної зайнятості — менеджменту, IT, фінансового сектору, консалтингу та маркетингу. Ці галузі утримують найвищі рівні оплати праці, і саме вони формують „якір“ для середніх показників у містах», — пояснила генеральна директорка Grc.ua Марина Маковій.

Пояснення зростанню зарплат у Львові надає директор аналітичного центру Gremi Personal Юрій Григоренко. За його словами, після початку повномасштабної війни до Львова релокувались десятки компаній зі сходу та півдня України. Це створило підвищений попит на персонал, у тому числі з боку міжнародного бізнесу, що призвело до зростання оплати праці у регіоні. На кожного шукача роботи припадає понад дві пропозиції роботи.

Найгостріший дефіцит спостерігається у сферах технічного обслуговування та виробництва: оператори ліній, водії навантажувачів, технічні спеціалісти. У деяких категоріях на одного фахівця припадає до 3,5 вакансій.

Зарплатна карта України

Нерівномірне зростання зарплат у містах України залежить не тільки від розміру населеного пункту.

«Географічний розрив у зарплатах напряму пов’язаний зі структурою економіки регіону, рівнем діджиталізації бізнесу, наявністю інвестицій чи міжнародних партнерів. І, звісно, великий вплив має безпекова ситуація — наскільки місто близьке до фронту і підпадає під ракетні обстріли», — пояснює Маковій.

Київ — 29 500 грн (+23%);

Львів — 26 000 грн (+21%);



Ужгород — 25 000 грн (+25%);

Дніпро — 24 000 грн (+20%);

Одеса — 23 600 грн (18%);

Чернівці — 23 600 грн (21%);

Івано-Франківськ — 22 800 грн (+24%);

Хмельницький — 22 500 грн (+25%);

Харків — 22 000 грн (+22%);

Рівне -22 000 грн (+26%);

Тернопіль — 22 000 грн (+19%);

Вінниця — 21 500 грн (23%);

Черкаси — 21 500 грн (23%);

Луцьк — 21 000 грн (20%);

Полтава — 20 500 грн (17%);

Запоріжжя — 20 000 грн (21%);

Житомир — 20 000 грн (14%);

Миколаїв — 20 000 грн (14%);

Чернігів — 19 100 грн (19%);

Кропивницький — 19 500 грн (22%);

Херсон — 18 500 грн (9%);

Суми — 18 500 грн (20%).

Ужгород, за її словами, демонструє позитивну динаміку збільшення зарплат до 25 000 грн (25%) через відносну безпеку, близькість до кордону, а також активну релокацію бізнесу.

За словами фахівчині, Рівне також показує високе зростання середньої зарплати за рік на 26%, що становить 22 000 грн. Високі темпи зростання також спостерігалися у Хмельницькому (+25%) та Івано-Франківську (+24%). Але, попри це, зарплатний рівень у таких містах залишається відносно помірним — 22 500 грн та 22 800 відповідно.

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«Попри велику кількість внутрішньо переміщених осіб і нових компаній, у цих містах домінують галузі з невисокими зарплатами — торгівля, обслуговування, локальне виробництво», — додає Маковій.

Щодо Дніпра, то там зростання (+20%) відбувається за рахунок логістики, ритейлу, виробництва, підтримки бізнесів, які працюють поруч із зоною бойових дій. Ділова активність тут висока, але через близькість до лінії фронту конкуренція за кадри не така значна, як на заході країни, середня зарплата тут складає — 24 000 грн.

«Одеса має потужний економічний потенціал і вже демонструє ознаки відновлення, особливо в ритейлі та транспортній галузі. Але через близькість до Чорного моря і постійні обстріли економічний розвиток гальмується. Відповідно, темпи зростання зарплат залишаються стриманими — 23 600 грн (18%)», — зазначає експертка.

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Харків утримує позиції із середньою зарплатою 22 000 грн (+22% за рік) за рахунок дистанційної роботи — регіон досі дає чимало вакансій, попри щоденні загрози.

За словами Марини Маковій, незначне зростання спостерігається і в Запоріжжі (+21%), особливо в технічних і робітничих професіях. Але оскільки бізнеси ще працюють в умовах військових ризиків або лише виходять із паузи, середня заробітна плата відносно невисока і складає 20 000 грн.

А ось у містах, де не було масового припливу бізнесу чи інвестицій, ситуація скромніша.

«У Житомирі, Кропивницькому, Чернігові, Сумах зарплати зростають повільніше — 20 000 грн (14%), 19 500 грн (22%), 19 100 грн (19%), 18 500 грн (20%). Тут переважають бюджетна сфера, освіта, медицина. Це стабільні, але не високооплачувані напрямки», — пояснює Маковій.

Ще складніше у Миколаєві та Херсоні. Через війну ці регіони втратили багато бізнесів і досі не можуть відновити економічну активність, відповідно приріст зарплат низький — 14% і 9%, що становить 20 000 грн та 18 500 грн відповідно.

«Багато підприємств припинили свою діяльність або були зруйновані. Нові компанії туди не заходять через підвищену небезпеку. Тому ринок праці залишається неактивним», — підсумовує експертка.

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