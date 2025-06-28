Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше — Finance.ua
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Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше

Казна та Політика
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Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше
Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше
Від початку року середня зарплата працівників центральних державних органів зросла на 19,3%. У травні цей показник становив 58,8 тис. грн проти 49,3 тис. грн у січні.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
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За даними міністерства, загалом у центральних держорганах працює 22 235 осіб, а рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від відомства.

Де отримують найбільше

Найвищі зарплати отримують у Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тут один працівник у середньому отримує 114,1 тис. грн щомісяця.
Далі слідує Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), де середня зарплата становить 96,08 тис. грн.
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Замикає трійку лідерів у списку відомств з найвищими зарплатами Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 91,3 тис. грн.
Найменше заробляють працівники таких відомств:
  • Державне агентство лісових ресурсів — 37,7 тис. грн;
  • Державна служба України у справах дітей — 37,4 тис. грн;
  • Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками — 36,8 тис. грн;
  • Національна служба посередництва і примирення — 32,4 тис. грн.
Нагадаємо, за даними дослідження Work.ua, уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.
Лише кожен п’ятий безробітний в Україні очікує зарплату понад 20 тисяч гривень. Водночас більшість готові працювати за меншу оплату, але часто не на повний робочий день.
За матеріалами:
УНІАН
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