Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше — Finance.ua

Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше Сьогодні 18:18 — Казна та Політика

Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше

Від початку року середня зарплата працівників центральних державних органів зросла на 19,3%. У травні цей показник становив 58,8 тис. грн проти 49,3 тис. грн у січні.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Читайте також Середня зарплата для розрахунку пенсій сягнула рекордної позначки

За даними міністерства, загалом у центральних держорганах працює 22 235 осіб, а рівень оплати праці суттєво відрізняється залежно від відомства.

Де отримують найбільше

Найвищі зарплати отримують у Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тут один працівник у середньому отримує 114,1 тис. грн щомісяця.

Далі слідує Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), де середня зарплата становить 96,08 тис. грн.

Читайте також Більшість безробітних в Україні погоджуються на зарплату, меншу ніж 20 тисяч гривень

Замикає трійку лідерів у списку відомств з найвищими зарплатами Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 91,3 тис. грн.

Найменше заробляють працівники таких відомств:

Державне агентство лісових ресурсів — 37,7 тис. грн;

Державна служба України у справах дітей — 37,4 тис. грн;

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками — 36,8 тис. грн;

Національна служба посередництва і примирення — 32,4 тис. грн.

Нагадаємо, за даними дослідження Work.ua, уже пів року на українському ринку праці зберігається тенденція: середня зарплата зростає щомісяця приблизно на 500 грн. У травні вона сягнула 25 000 грн.

Лише кожен п’ятий безробітний в Україні очікує зарплату понад 20 тисяч гривень. Водночас більшість готові працювати за меншу оплату, але часто не на повний робочий день.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.