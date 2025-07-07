Більшість українців вважають свої доходи критично низькими — дослідження Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Більшість українців вважають свої доходи критично низькими — дослідження

85% опитаних українців зазначають, що рівень їхнього доходу є недостатнім для якісного життя. Майже 70% респондентів заробляють менше 20 тис. грн на місяць.

Про це свідчать результати нової хвилі дослідження «Барометр якості життя» у 2025 році, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією та Gradus Research.

Робота

У 2025 році 65% бізнес-аудиторії задоволені поточним місцем роботи, рівнем самореалізації та дотриманням прав працівників. Цей показник залишається на рівні з 2024 роком. Частка незадоволених є сталою — 10%.

Серед широкої аудиторії рівень задоволеності значно нижчий: лише 31% респондентів позитивно оцінюють свою роботу, тоді як третина висловлює невдоволення.

Інфографіка: eba.com.ua

Доходи

Фінансова задоволеність демонструє змішану динаміку. У бізнес-аудиторії 42% вважають свій дохід достатнім для якісного життя, ще 9% — більш ніж достатнім. Ці показники знаходяться нарівні з минулим роком.

Ключовими факторами, що утримують на поточному місці роботи, на думку працівників членських компаній Асоціації, залишаються можливість працювати віддалено (59%), дружня атмосфера в колективі (40%), комфортні і безпечні умови праці (36%) та налагоджені відносини з керівником (34%).

Натомість серед широкої аудиторії лише 15% вважають свій дохід прийнятним для гідного життя, а 85% зазначають, що рівень доходу є недостатнім. В тому числі третина вважає свій дохід критично недостатнім. Варто також зазначити, що 68% респондентів заробляють менше 20 тис. грн на місяць.

Інфографіка: eba.com.ua

Загальна якість життя

Чверть бізнес-аудиторії (25%) здебільшого або повністю задоволені загальним досвідом життя в Україні. Ще 38% оцінюють його нейтрально, і 37% - здебільшого або повністю не задоволені.

У 2024 році було 27% задоволених та 37% незадоволених респондентів. Водночас у 2023 році ситуація дещо відрізнялась: задоволеними були 44%, незадоволеними — 21%.

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Оцінки загальної аудиторії традиційно є нижчими за оцінки бізнес-аудиторії. Так, 17% опитаних українців задоволені загальним досвідом життя в Україні, 35% надають нейтральну оцінку, а 48% - незадовільну.

Найкращими є оцінки молодшої аудиторії (16−25 років): 29% задоволених проти 36% незадоволених, а також жителів заходу України: 23% задоволених проти 43% незадоволених.

Нагадаємо, лише кожен п’ятий безробітний в Україні очікує зарплату понад 20 тисяч гривень. Водночас більшість готові працювати за меншу оплату, але часто не на повний робочий день.

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