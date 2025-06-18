Стало відомо, скільки офіційних мільйонерів в Україні — Finance.ua

Стало відомо, скільки офіційних мільйонерів в Україні Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Стало відомо, скільки офіційних мільйонерів в Україні

За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії понад 17 тисяч українців задекларували доходи, що перевищують мільйон гривень.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Державної податкової служби.

Порівняно з минулим роком, кількість офіційних мільйонерів зросла на 1,3 тисячі. Разом вони задекларували 254 мільярди гривень доходів.

Усього громадяни подали декларацій на 474 мільярди гривень. Це на 93,5 мільярда більше, ніж торік.

Цьогоріч декларації подали 363 тисячі людей, що на 22% менше, ніж у 2024-му.

«Ймовірно, частина українців, які раніше декларували доходи, нині живе за кордоном і не фігурує у звітності», — зазначив Гетманцев.

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Нагадаємо, у квітні цього року голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомляв , що найбільше мільйонерів у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. «Понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд гривень. Доходи понад 100 млн грн задекларували 53 особи. Загальна сума — 16 млрд гривень», — повідомляв тоді Кравченко.

Як ідеться в щорічному звіті консалтингової компанії Henley& Partners, Нью-Йорк посідає перше місце серед усіх міст світу за кількістю містян — доларових мільйонерів. Друге місце посіла агломерація навколо затоки Сан-Франциско, до якої входить сам Сан-Франциско і Кремнієва долина. Дубай продемонстрував найкраще зростання в 50 кращих міст світу за останній рік, піднявшись на 18 сходинку з 21 місця.

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