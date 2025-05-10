В Україні побільшало мільйонерів — Finance.ua

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В Україні побільшало мільйонерів

Казна та Політика
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В Україні побільшало мільйонерів
В Україні побільшало мільйонерів
У 2025 році в Україні на 6,6 тис. збільшилась кількість мільйонерів, порівняно з попереднім періодом.
Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Скільки в Україні мільйонерів

За його словами, понад 17 тис. громадян задекларували доходи понад мільйон гривень. Їхній дохід в сумі складає 253,6 млрд грн, що передбачає сплату 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.
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З цікавого — один з мешканців Києва визначив рекордну суму своїх податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору до сплати в бюджет — понад 4,6 млрд гривень.
Також понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку — і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн гривень.

Скільки коштів задекларували українці

Загалом за результатами кампанії з декларування доходів у 2025 році було подано 170 тисяч декларацій.
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Громадяни задекларували 326 мільярдів гривень, що на 107 млрд гривень більше, ніж торік.
Найбільші суми задекларували жителі:
  • Києва — 156 млрд грн,
  • Дніпропетровщини — майже 30 млрд грн,
  • Львівщини — 18,2 млрд грн,
  • Київської області — 17,5 млрд грн.
Зокрема, найбільшими статтями доходів є:
  • іноземні доходи — 34,2 млрд грн,
  • спадщина та дарування — 13,6 млрд грн,
  • доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна — 6,8 млрд грн,
  • інвестиційні доходи — 4,9 млрд грн,
  • інші оподатковувані доходи — 4 млрд грн,
  • доходи від здавання майна в оренду — 3,4 млрд гривень.
За словами Кравченка, за результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 8,1 млрд грн та військового збору — понад 1,5 млрд гривень.
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Він додав, що у 2024 році понад 53 тисячі громадян скористалися правом на податкову знижку — і отримають 330 млн грн з бюджету.
Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в межах поточного скликання парламенту не передбачається жодного додаткового підвищення податків.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Finance.ua
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