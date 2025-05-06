Гетманцев анонсував нові податки, але вже після воєнного стану — Finance.ua

Гетманцев анонсував нові податки, але вже після воєнного стану Сьогодні 13:19 — Казна та Політика

Гетманцев анонсував нові податки, але вже після воєнного стану

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що зміни в податковій системі України можуть відбутися лише після закінчення воєнного стану.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому» , в якому розповів про плани податкової політики на найближчий час.

За словами Гетманцева, наразі першочерговим завданням є прийняття законопроєкту, який імплементує директиву DAС7 — директиву ЄС, що вимагає від операторів цифрових платформ збирати інформацію про продавців. Цей законопроєкт, що стосується оподаткування цифрових платформ, є складним, але важливим для інтеграції України в європейський економічний простір.

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«Якщо говорити про важливі податкові новації, які мають бути внесені в парламент найближчим часом, то це, насамперед, законопроєкт який імплементує директиву DAС7… Це складний законопроєкт, який ми опрацюємо і будемо намагатися прийняти, якщо знову ж таки встигнемо, бо бачите, як карколомно розгортаються події», — зазначив Гетманцев.

Щодо подальших змін у податковій системі, нардеп послався на «Національну стратегію доходів до 2030 року», де чітко розписані етапи реформування. Перший етап передбачає реформування Митної та Податкової служб, а другий — зміни податкової системи в цілому, зокрема реформу оподаткування доходів фізичних осіб. Однак, за словами Гетманцева, ці зміни відбудуться лише після закінчення воєнного стану.

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На запитання про можливість точкового підвищення податків, зокрема ПДВ, до кінця поточної каденції Верховної Ради, Гетманцев відповів категорично: «Ні, я не бачу будь-яких підстав для цього за цієї каденції Верховної Ради».

Він також наголосив, що час роботи поточного парламенту, згідно з Конституцією, вже закінчився, і зараз депутати працюють «на продовженому дні».

«Встановлена Конституцією каденція цього парламенту сплила минулого року. Ми зараз — на „продльонці“. Тому очевидно, що мир, припинення воєнного стану, і дуже на це сподіваюся — покращення безпекової ситуації відкриють можливості для проведення виборів. Я переконаний, що після цього вибори і президента, і парламенту повинні відбутися якнайскоріше. Але поки немає відповідей на основні питання, коли і за яких умов буде припинення вогню й стійкий мир», — підсумував Гетманцев.

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