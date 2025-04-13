Де у світі живе найбільше мільйонерів — Finance.ua
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Де у світі живе найбільше мільйонерів

Світ
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Де у світі живе найбільше мільйонерів
Де у світі живе найбільше мільйонерів
Нью-Йорк знову посів перше місце серед усіх міст світу за кількістю містян — доларових мільйонерів.
Про це йдеться в щорічному звіті консалтингової компанії Henley& Partners, підготовленому спільно з аналітичною фірмою New World Wealth.

У яких містах світу живе найбільша кількість мільйонерів

У Нью-Йорку налічується 384,5 тис. мільйонерів, за останні 10 років ця кількість зросла на 45%. Зокрема в місті живуть 818 осіб, активи яких перевищують 100 млн доларів.
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Друге місце посіла агломерація навколо затоки Сан-Франциско, до якої входить сам Сан-Франциско і Кремнієва долина.
У цьому районі кількість мільйонерів зросла майже вдвічі (на 98%) за останнє десятиліття і сягнула 342,4 тис.
Вищі темпи зростання кількості мільйонерів зафіксовано лише в Шеньчжені (142%), Ханчжоу (108%) і Дубаї (102%). Крім того, у Сан-Франциско тепер живе більше мільярдерів, ніж у Нью-Йорку — 82 проти 66.

Зміни у ТОП-50 містах за кількістю мільйонерів

Дубай продемонстрував найкраще зростання в 50 кращих міст світу за останній рік, піднявшись на 18 сходинку з 21 місця.
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Кількість доларових мільйонерів у місті тепер становить 81,2 тис. Найрізкіший спад зафіксував Сеул, який відкотився на 24 місце з 19.

Де зменшилась кількість мільйонерів

москва і Лондон стали єдиними містами, де кількість мільйонерів скоротилася за останнє десятиліття. російська столиця посіла в списку 40 місце, опустившись на дві позиції.
Кількість мільйонерів у москві становила 30 тис., включно зі 178 особами зі статками понад 100 млн доларів і 23 мільярдерами.
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Британська столиця посідає шосте місце (215,7 тис.), пропустивши вперед Токіо (292,3 тис.), Сінгапур (242,4 тис.) і Лос-Анджелес (220,6 тис.). З 2014 року кількість мільйонерів у Лондоні скоротилася на 12%, у москві — на 25%.
За останній рік у п’ятидесятці міст світу за кількістю мільйонерів відбулася одна зміна — Лісабон увійшов до списку (22,2 тис. мільйонерів), а новозеландський Окленд покинув його.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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