Кількість біткоїн-мільйонерів досягла історичного рекорду — Finance.ua

Кількість біткоїн-мільйонерів досягла історичного рекорду Сьогодні 23:10 — Криптовалюта

Кількість біткоїн-мільйонерів досягла історичного рекорду

Кількість власників біткоїнів BTC із капіталом понад мільйон доларів значно зросла у 2024 році, хоча криптовалюта все ще торгується нижче свого попереднього піка в понад $73 000.

Згідно з даними BitInfoCharts, на вересень 2024 року існує 110 655 адрес біткоїнів, баланс яких перевищує 1 мільйон доларів, з яких 10 434 мають понад 10 мільйонів доларів.

Зростання адрес криптомільйонерів склало 25% від початку року. На 4 січня таких адрес було 96 736, а наразі їх кількість зросла на 24 353. Криптоексперти наголошують, що насправі важко визначити точну кількість індивідуальних власників біткоїнів, оскільки один користувач може володіти кількома адресами.

Попри значне зростання ціни біткоїна, що почав рік на рівні $42 280 і виріс на 49%, чимало власників флагманської криптовалюти, імовірно, просто скористалися підвищенням вартості активу. Станом на 2024 рік, біткоїн залишається стабільним на рівні понад $60 000, хоча спостерігалися певні корекції. Експерти прогнозують можливе зростання ціни до нового історичного максимуму понад $70 000 доларів.

Читайте також: У що інвестує Воррен Баффет

Криптоаналітики, як-от Алі Мартінез, зазначають, що біткоїн зазвичай показує значні прибутки під час років халвінгу, і поточний ринок відображає цикли 2016 та 2020 років, коли у четвертому кварталі криптовалюта зросла на 61% і 171% відповідно. З наближенням жовтня багато гравців ринку очікують можливого стрибка ціни, узгодженого з історичними тенденціями.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.