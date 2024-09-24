Кількість біткоїн-мільйонерів досягла історичного рекорду — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кількість біткоїн-мільйонерів досягла історичного рекорду

Криптовалюта
17
Кількість біткоїн-мільйонерів досягла історичного рекорду
Кількість біткоїн-мільйонерів досягла історичного рекорду
Кількість власників біткоїнів BTC із капіталом понад мільйон доларів значно зросла у 2024 році, хоча криптовалюта все ще торгується нижче свого попереднього піка в понад $73 000.
Згідно з даними BitInfoCharts, на вересень 2024 року існує 110 655 адрес біткоїнів, баланс яких перевищує 1 мільйон доларів, з яких 10 434 мають понад 10 мільйонів доларів.

Курс криптовалют до долара 💸

Зростання адрес криптомільйонерів склало 25% від початку року. На 4 січня таких адрес було 96 736, а наразі їх кількість зросла на 24 353. Криптоексперти наголошують, що насправі важко визначити точну кількість індивідуальних власників біткоїнів, оскільки один користувач може володіти кількома адресами.
Попри значне зростання ціни біткоїна, що почав рік на рівні $42 280 і виріс на 49%, чимало власників флагманської криптовалюти, імовірно, просто скористалися підвищенням вартості активу. Станом на 2024 рік, біткоїн залишається стабільним на рівні понад $60 000, хоча спостерігалися певні корекції. Експерти прогнозують можливе зростання ціни до нового історичного максимуму понад $70 000 доларів.

Читайте також: У що інвестує Воррен Баффет

Криптоаналітики, як-от Алі Мартінез, зазначають, що біткоїн зазвичай показує значні прибутки під час років халвінгу, і поточний ринок відображає цикли 2016 та 2020 років, коли у четвертому кварталі криптовалюта зросла на 61% і 171% відповідно. З наближенням жовтня багато гравців ринку очікують можливого стрибка ціни, узгодженого з історичними тенденціями.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.