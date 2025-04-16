Сума задекларованих доходів зросла на 59%, мільйонерів — понад 7 тисяч Сьогодні 09:41 — Казна та Політика

Сума задекларованих доходів зросла на 59%, мільйонерів — понад 7 тисяч

З початку року українці задекларували 88,2 млрд грн доходів, що на 32,7 млрд грн більше, ніж торік. Найбільше мільйонерів у Києві, Київській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Сума задекларованих українцями отриманих протягом минулого року доходів зростає — з початку року цифра уже на 59% більше, ніж за аналогічний період торік — загалом 88,2 млрд грн.

Про це у Telegram повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Зокрема, за його даними, на 14 квітня подано понад 104 тисячі декларацій про майновий стан і доходи — це вже 101% від показника торішньої кампанії.

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати:

1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 40% більше, ніж торік;

235,2 млн грн військового збору — зростання на 47%.

Скільки мільйонерів

«Понад 1 млн грн доходів задекларували 7 тис. платників податків на загальну суму 50,5 млрд гривень. Доходи понад 100 млн грн задекларували 53 особи. Загальна сума — 16 млрд гривень», — повідомив Кравченко.

Найбільша кількість мільйонерів в таких регіонах:

у місті Києві (2 230 осіб);

Київській області (745 осіб);

Львівській області (651 особа);

Дніпропетровській області (615 осіб).

Доходи з-за кордону

За словами голови ДПС, майже на 1,2 млрд грн зросла сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном. Громадяни України вже подали 2 914 декларацій на загальну суму 2,8 млрд гривень.

УНН За матеріалами:

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