ТОП-5 бюджетних напрямків відпочинку для українців влітку-2025 — Finance.ua

ТОП-5 бюджетних напрямків відпочинку для українців влітку-2025 Сьогодні 19:46 — Особисті фінанси

ТОП-5 бюджетних напрямків відпочинку для українців влітку-2025

Серед українських мандрівників найбільший попит мають бюджетні напрямки, які поєднують доступність, комфорт і цікаві враження. До таких відносяться Єгипет, Туреччина, Грузія, Болгарія та Греція.

ТО ж ми розповімо детально, як відпочити у цих країнах.

Єгипет

Пакетні тури з харчуванням «все включено» — це зручний і вигідний формат, який допомагає контролювати бюджет. Вартість таких турів включає авіапереліт, трансфер, проживання, харчування та страхування , що знижує ризик непередбачених витрат. У чотиризіркових готелях, які найкраще підходять для бюджетного відпочинку, пропонують різноманітне харчування, анімацію, басейни та розваги, що робить відпочинок комфортним і безтурботним.

Гарячі тури — ще один спосіб заощадити. Якщо ви готові їхати з коротким терміном до вильоту (5−7 днів), можна знайти пропозиції зі знижкою у 20−40%. У середньому пакетні тури до курортів Шарм-ель-Шейх, Хургади та Марса-Алам з проживанням у готелях 4 зірки з харчуванням «все включено» коштують від 38 до 47 тис. грн за 6−7 ночей на двох.

У високий сезон (жовтень-листопад, квітень-травень) середня вартість тижневого туру становить близько 30−35 тис. грн на людину, а в низький сезон (червень-серпень, січень-березень) можна знайти такі ж пропозиції за 15−20 тис. грн.

Туреччина

Ключем до вигідної подорожі є ретельне планування і раннє бронювання — туроператори часто пропонують знижки до 30−40%, якщо купувати путівки за кілька місяців до поїздки. Так, раннє бронювання дає змогу купити тижневий тур у 3−4-зіркові готелі з харчуванням «все включено» від 30 до 45 тис. грн на двох.

Для тих, хто віддає перевагу самостійному плануванню, лоукост-авіакомпанії Wizz Air і Pegasus Airlines пропонують вигідні рейси з Європи до Стамбула та інших міст Туреччини.

Якщо бронювати квитки заздалегідь, можна знайти дуже дешеві варіанти перельоту, що суттєво знизить загальні витрати на подорож.

Ще один спосіб заощадити — скористатися автобусними турами або додатками для спільних поїздок. Компанії, як FlixBus, а також місцеві перевізники, пропонують недорогі квитки на міжміські маршрути, що дозволяє економити на трансфері між курортами та містами.

Грузія

Для бюджетних туристів Грузія пропонує широкий вибір недорогих готелів, санаторіїв і хостелів, а також доступні екскурсійні програми. Вартість проживання у 3−4-зіркових готелях із харчуванням за системою «сніданок» або «все включено» є цілком прийнятною. Крім того, харчування в місцевих кафе та на ринках дозволяє спробувати справжню грузинську кухню за помірними цінами.

Так, тижневий тур із проживанням у гостьових будинках або 3−4-зіркових готелях коштує орієнтовно від 10 до 18 тис. грн на двох. Авіаквитки до Тбілісі можна знайти за 100−150 євро (5 тис.-7 500 грн) в разі раннього бронювання, а автобусні рейси з України — ще дешевші. Харчування в місцевих кафе і на ринках дуже доступне — обід коштує близько 5−7 євро (250−350 грн).

Раннє бронювання турів до Грузії допоможе заощадити до 20−50% вартості, особливо якщо планувати поїздку на літо або осінь — найкращий час для пляжного відпочинку і екскурсій.

Болгарія

Ціни на проживання в Болгарії значно нижчі, ніж у багатьох європейських країнах. Тут можна знайти готелі 3−4 зірки з системою «все включено» за дуже привабливими цінами, особливо якщо бронювати заздалегідь або скористатися гарячими пропозиціями. Харчування у місцевих ресторанах і кафе також доступне і смачне — традиційна болгарська кухня порадує любителів домашніх страв.

Тиждень у готелі 3−4 зірки з «все включено» на Чорноморському узбережжі коштує від 25 до 35 тис. грн на двох. У міжсезоння (травень, вересень) ціни падають на 30−40%. Харчування у місцевих кафе і ресторанах — від 5 євро за обід (240−250 грн).

Для пересування країною вигідно користуватися місцевими автобусами або орендувати авто, що дозволяє досліджувати не лише пляжі, а й історичні міста, гори та заповідники.

Греція

Щоб дістатися Греції економно, вашими найкращими друзями стануть лоукостери. Авіакомпанії, такі як Ryanair та Wizz Air, регулярно пропонують вигідні рейси з Європи до Афін та на деякі острови. Щоб зловити найдешевші квитки, бронюйте їх за кілька місяців до поїздки. Іноді вигідніше прилетіти до Афін, а вже звідти скористатися внутрішніми поромами або автобусами, щоб дістатися до інших регіонів. Лоукост-авіакомпанії Ryanair і Wizz Air пропонують рейси до Афін від 100 євро (4 800- 5 тис. грн) в обидва боки в разі раннього бронювання.

Гостьові будинки (Guesthouses) та апартаменти, доступні на платформах типу Booking.com або Airbnb, пропонують гарний компроміс між ціною та комфортом. Проживання у хостелах, гостьових будинках або апартаментах коштує від 20 до 50 євро (900−2 500 грн) за ніч.

Детально, що і скільки коштує в цих країнах, читайте у статті:

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