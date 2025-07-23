Мобілізація в серпні: кого викликатимуть у першу чергу — Finance.ua

Мобілізація в серпні: кого викликатимуть у першу чергу Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Мобілізація в серпні: кого викликатимуть у першу чергу

У серпні 2025 року загальна мобілізація в Україні триває на тлі дії воєнного стану. Територіальні центри комплектування (ТЦК) продовжують формувати склад обороноздатної армії, отже, вручати повістки.

же має певний досвід або може його швидко набути, пише Час дій. Пріоритет мають ті, хто впише

Перевагу надають українцям з бойовим досвідом та військовими спеціальностями — артилеристам, штурмовикам, саперам.

Але не тільки фронтовики потрібні армії. Активно призивають фахівців мирних професій. Зокрема водіїв, ІТ-спеціалістів, зв’язківців, які забезпечуватимуть логістику, зв’язок та технічну підтримку.

Хто підлягає мобілізації зараз:

Згідно з чинним законодавством, повістки можуть отримати:

військовозобов’язані з досвідом служби. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які проходили службу або брали участь у бойових діях;

особи, які раніше були обмежено придатні — цей статус скасовано, а ті, хто його мав, мали до 5 червня пройти повторну медкомісію;

чоловіки без досвіду служби, віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров’я;

громадяни, які втратили право на відстрочку, за відсутності інших підстав для звільнення від служби.

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Що з тими, кому менш як 25 років

Чоловіки у віці до 25 років можуть долучитися до війська лише добровільно. Держава пропонує спеціальну програму контрактної служби для молоді 18−24 років. Вона передбачає:

термін служби від одного року;

щомісячну зарплату до 120 тисяч гривень;

разові виплати;

безвідсоткову іпотеку;

компенсацію за оренду житла та інші пільги.

Проте не всі охочі зможуть укласти контракт. У попереджають: кожного кандидата перевіряють на стан здоров’я, наявність залежностей та загальну придатність до служби. Після укладання контракту, молодих новобранців очікує триетапна підготовка:

45 днів базової військової підготовки,

14 днів фахової підготовки,

14 днів адаптації безпосередньо у бригаді.

Раніше ВР схвалила у першому читанні законопроєкт № 13229 щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли 60 років — граничного віку перебування на військовій службі.

Документ дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу у Силах оборони за контрактом строком на один рік. Такі категорії громадян зможуть мобілізуватися за власним бажанням і за станом здоров’я.

Як заявив Президент Володимир Зеленський, демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових. «Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін, ворогів усередині нашої країни немає… Наші герої заслуговують якісних ротацій», — сказав Зеленський.

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